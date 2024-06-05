Новые образцы вооружения и техники представит Росгвардия в Хабаровске

Военнослужащие и сотрудники Восточного округа войск национальной гвардии РФ познакомят жителей и гостей краевой столицы с новыми образцами вооружения и техники, продемонстрируют мастерство пилотирования боевых вертолетов, речных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Посетители понаблюдают за показательными выступлениями бойцов спецподразделений, кинологов и служебных собак, услышат лучших артистов Росгвардии в музыкальном сопровождении военных оркестров. Специальную программу росгвардейцы приготовили и для самых маленьких посетителей выставки: дегустация солдатской каши со свежей выпечкой и стрельба в интерактивном тире.