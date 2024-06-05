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Новые образцы вооружения и техники представит Росгвардия в Хабаровске

В краевой столице пройдет выставка передовых технологий.

Источник: Управление Росгвардии по Хабаровскому краю

8 и 9 июня на территории спортивного комплекса «Арена Ерофей» состоится региональная ведомственная выставка «День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства» (6+), сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВО ВНГ РФ.

Военнослужащие и сотрудники Восточного округа войск национальной гвардии РФ познакомят жителей и гостей краевой столицы с новыми образцами вооружения и техники, продемонстрируют мастерство пилотирования боевых вертолетов, речных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Посетители понаблюдают за показательными выступлениями бойцов спецподразделений, кинологов и служебных собак, услышат лучших артистов Росгвардии в музыкальном сопровождении военных оркестров. Специальную программу росгвардейцы приготовили и для самых маленьких посетителей выставки: дегустация солдатской каши со свежей выпечкой и стрельба в интерактивном тире.

Мероприятия начнутся в субботу, 8 июня, в 10:00 с церемонии открытия выставки, выступления приглашенных гостей и награждения отличившихся военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

В 10:30 на площадке перед ареной начнутся показательные выступления сотрудников хабаровских СОБР и ОМОН, а также бойцов отряда специального назначения «Тайфун». Спецназовцы продемонстрируют задержание условных преступников, передвигающихся на автомобиле, работу штурмовой группы, различные приемы рукопашного боя с применением холодного и огнестрельного оружия. Кинологи с минно-розыскными и патрульно-розыскными собаками примут участие в аджилити (преодоление препятствий), фристайле и задержании условного нарушителя.

В 11:25 с набережной реки Амур посетители смогут посмотреть прохождение катеров морского отряда Росгвардии и выполнение летчиками фигур пилотажа на вертолетах Ми-8.

С 11:45 начнется показ действий группы разминирования по уничтожению обнаруженного предмета, конструктивно схожим со взрывоопасным.

В 12:00 на уличной сцене начнется концертная программа с участием военных оркестров из Хабаровска, Владивостока и Северобайкальска. Музыкальная программа завершится в 17:00 исполнением творческих номеров артистами ансамбля песни и пляски «Амур» Восточного округа Росгвардии.

После открытия выставки начнутся конкурсы и мастер-классы по обучению стрельбе из ручного оружия в интерактивном тире, сборке-разборке пистолетов, автоматов, пулеметов и снайперских винтовок.

Занятия проведут спортсмены федераций Хабаровского края, после чего желающие смогут сдать нормы ГТО. Оказание первой медицинской помощи с использованием различных симуляторов продемонстрируют военнослужащие Росгвардии. В здании спортивного комплекса арены «Ерофей» мастерство управления беспилотными летательными аппаратами покажут представители краевой федерации. На территории будет работать выставка детских рисунков и специальная фотозона.

В 13:00 артисты ансамбля проведут музыкальный флешмоб. Для детей будут организованы поединки на площадке «Лазертаг», развлекательная программа на базе автоклуба, конкурсы и батут. Младших участников праздника угостят сладкими презентами.

С начала проведения выставки и до 18:00 будет работать выставка современных образцов вооружения и техники войск национальной гвардии России. Посетители познакомятся поближе со специальной техникой и экипировкой различных служб: морской, авиационной, инженерной, медицинской, тыловой. Специалисты расскажут о применении и характеристиках представленных образцов.

9 июня выставка передовых технологий продолжит работу. В 10:00 росгвардейцы продемонстрируют работу оператора FPV-дрона и минометных расчетов.

С 11:00 на спортивной площадке начнется проведение массового забега на дистанцию 1 километр. Продолжится программа мастер-классов и занятий спортивных федераций Хабаровского края.

С 12:00 до 17:30 пройдет большой концерт с выступлением военных музыкантов и артистов. Завершится программа гала-концертом победителей финального всероссийского этапа смотра-конкурса «Солдаты антитеррора».

Приглашаем гостей и жителей Хабаровска принять участие в программе выставки передовых технологий Росгвардии «День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства».

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