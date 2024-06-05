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Россиянам рассказали, какие льготы положены предпенсионерам

Людям предпенсионного возраста полагаются привилегии.

Источник: AmurMedia

Российским гражданам предпенсионного возраста положены привилегии. Об особом статусе предпенсионеров говорится в законе «О занятости населения». Новшество появилось в 2019 году после поднятия пенсионного возраста.

Многие из льгот граждане получают автоматически. Но иногда требуется справка, подтверждающая, что гражданин является предпенсионером. Документ оформляется на портале госуслуг или при обращении в клиентскую службу Социального фонда РФ.

Для предпенсионеров предусмотрены следующие льготы. Они могут не оплачивать пользование комнатой, частью квартиры или одной целой квартиры, одним жилым домом или его частью, одной творческой мастерской, одной хозяйственной постройкой площадью до 50 квадратных метров, одним гаражом или одним машиноместом, а также шестью сотками земли.

Если площадь участка меньше шести соток, с него налог платить не нужно. А если площадь больше, то налог начисляется на оставшуюся площадь. Для освобождения от налога подается заявление в ФНС лично или через сайт ведомства.

Также предпенсионерам полагается повышенное пособие по безработице в течение 12 месяцев. Сумма зависит от размера получаемой ранее зарплаты. В первый квартал человек получает 75% среднего заработка. В следующие четыре месяца — 60%, а далее — 45%. Максимально в 2024 году можно получить 13 739 рублей. Пособие платится на протяжении двух лет.

Кроме того, предпенсионер может бесплатно пройти курсы профессиональной переподготовки или повышения квалификации. А если в течение двух лет не получится найти новую работу, он имеет право на досрочное оформление страховой пенсии, сообщает «Царьград».

занятость