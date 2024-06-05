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Фальсификат сливочного масла изъяли в детском саду Хабаровска

В результате лабораторных испытаний в масле выявлено наличие жиров растительного происхождения.

Источник: Freepik

В Хабаровском крае были утилизированы остатки партии фальсифицированного сливочного масла, изъятой в одном из детских садов краевого центра. Факт поставки в детское учреждение некачественной продукции был выявлен Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в результате анализа сведений, размещенных во ФГИС «Меркурий», сообщили ИА AmurMedia в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По информации, размещенной во ФГИС «Меркурий», в период с 16 февраля по 22 апреля в адрес хабаровского предприятия ООО «Эколюкс», являющегося поставщиком молочной продукции в социальные учреждения края, поступило 200 кг сладко-сливочного масла «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% производства ООО «Филиал № 3 Будо-Кошелевского Комбината Молочных Продуктов» (Московская область).

При этом, согласно данным информационной системы, 15 марта Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям площадка ООО «Филиал № 3 Будо-Кошелевского Комбината Молочных Продуктов» была признана фантомной в связи с отсутствием осуществления деятельности и исключена из реестра ФГИС «Цербер».

ООО «Эколюкс» часть полученного с фантомной площадки масла отправило в социальные учреждения Хабаровского края. Территориальным управлением были отобраны пробы указанной продукции и отправлены на исследования в Хабаровский филиал ФГБУ «Приморская МВЛ».

В результате лабораторных испытаний в масле выявлено наличие жиров растительного происхождения, что говорит о фальсификации продукции. Таким образом, было подтверждено, что поставленная в социальные учреждения продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и ГОСТа.

Управлением Россельхознадзора 13 мая ООО «Эколюкс» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Социальные учреждения, в которые поставлялось масло, проинформированы о необходимости принятия мер по изъятию из обращения фальсифицированной молочной продукции.

Также в результате принятых управлением мер один из детских садов Хабаровска вернул поставщику ООО «Эколюкс» остатки сливочного масла массой 15 кг. 20 мая продукция была утилизирована на специализированном предприятии в Хабаровске.