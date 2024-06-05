Лето возвращается: синоптики назвали дату, когда в Омск придёт тепло

В Гидрометцентре России рассказали о погоде в Западной Сибири на ближайшие дни. По данным синоптиков, во второй половине этой недели в Омскую область возвращается долгожданное тепло. Температура воздуха в регионе составит +22… +27 и выше. Однако вместе с потеплением придут и кратковременные дожди.
Днём 5 июня потеплеет до +25… +30 градусов, пройдёт кратковременный дождь, возможны гроза и выпадение града. Ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/с, в отдельных районах его порывы будут достигать опасных значений — до 20 м/с.
Четверг, 6 июня, начнётся с +12… +17 градусов, также ожидаются кратковременный дождь, местами гроза и туман. Ветер изменит своё направление на юго-западный, его скорость составит 3−8 м/с (местами до 13 м/с). Днём столбик термометра поднимется до +28 градусов. Сохранится дождливая погода. Возможны град и гроза. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.
7 июня всё ещё сохранится дождливая погода. Днём ожидается гроза. Ветер немного стихнет ночью до 5−10 м/с, днём усилится до 7−12 м/с, в отдельных районах до 17 м/с. Температура ночью будет держаться на отметке +11…+16 градусов, днём воздух прогреется до +21…+26 градусов.