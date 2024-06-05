Лето возвращается: синоптики назвали дату, когда в Омск придёт тепло

В Гидрометцентре России рассказали о погоде в Западной Сибири на ближайшие дни. По данным синоптиков, во второй половине этой недели в Омскую область возвращается долгожданное тепло. Температура воздуха в регионе составит +22… +27 и выше. Однако вместе с потеплением придут и кратковременные дожди.