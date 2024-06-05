Метеорологи предупредили о грозах в Пермском крае 5 июня

«Вечером 4 июня над Удмуртией сформировалась мезомасштабная конвективная система. Она смещалась на юго-западные округа Прикамья. В этот день грозы наблюдались на большей части региона. Больше всего осадков выпало в Осе. 5 июня грозы вероятны по всей территории края», — рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.