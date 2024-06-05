Метеорологи предупредили о грозах в Пермском крае 5 июня

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ предупредили жителей Пермского края о грозах, которые ожидаются 5 июня.
«Вечером 4 июня над Удмуртией сформировалась мезомасштабная конвективная система. Она смещалась на юго-западные округа Прикамья. В этот день грозы наблюдались на большей части региона. Больше всего осадков выпало в Осе. 5 июня грозы вероятны по всей территории края», — рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.
При этом в Прикамье станет прохладнее. Столбик термометра 5 июня днём поднимется максимум до +21… +26 °.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что в Прикамье от удара молнией 3 июня погиб 14-летний мальчик. Он рыбачил вместе с отцом, когда началась гроза. Мужчина с сыном спрятались от дождя под деревом, в которое попал разряд. СКР проводит проверку.