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Метеорологи предупредили о грозах в Пермском крае 5 июня

Они вероятны по всей территории региона.

Сейчас в Ричмонде: +26° 6 м/с 65% 756 мм рт. ст. +26°
Источник: AP 2023

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ предупредили жителей Пермского края о грозах, которые ожидаются 5 июня.

«Вечером 4 июня над Удмуртией сформировалась мезомасштабная конвективная система. Она смещалась на юго-западные округа Прикамья. В этот день грозы наблюдались на большей части региона. Больше всего осадков выпало в Осе. 5 июня грозы вероятны по всей территории края», — рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

При этом в Прикамье станет прохладнее. Столбик термометра 5 июня днём поднимется максимум до +21… +26 °.

Ранее perm.aif.ru сообщил, что в Прикамье от удара молнией 3 июня погиб 14-летний мальчик. Он рыбачил вместе с отцом, когда началась гроза. Мужчина с сыном спрятались от дождя под деревом, в которое попал разряд. СКР проводит проверку.