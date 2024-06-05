В Новосибирске в конце июня ожидается жара до +32 градусов

В отдельные дни возможна жара до +32 градусов.
По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, средняя температура воздуха в июне составит +15…+18 градусов, что соответствует норме, также везде, кроме юго-западной части Новосибирской области, в норме будут и осадки.
В первой декаде месяца ночью температура может опуститься до −2 градусов, а днем поднимется возможны колебания от +15 до +25 градусов. И лишь в конце июня возможна жара до +32 градусов.
Дожди различной интенсивности и местами грозы ожидаются в отдельные дни первой и третьей декады месяца, а также в большинство дней второй декады.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что май 2024 года оказался самым дождливым за 15 лет.