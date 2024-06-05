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В Новосибирске в конце июня ожидается жара до +32 градусов

В июне в Новосибирске жаркие дни ожидаются лишь во второй половине месяца.

Сейчас в Ричмонде: +26° 6 м/с 65% 756 мм рт. ст. +26°
Источник: РИА "Новости"

В отдельные дни возможна жара до +32 градусов.

По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, средняя температура воздуха в июне составит +15…+18 градусов, что соответствует норме, также везде, кроме юго-западной части Новосибирской области, в норме будут и осадки.

В первой декаде месяца ночью температура может опуститься до −2 градусов, а днем поднимется возможны колебания от +15 до +25 градусов. И лишь в конце июня возможна жара до +32 градусов.

Дожди различной интенсивности и местами грозы ожидаются в отдельные дни первой и третьей декады месяца, а также в большинство дней второй декады.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что май 2024 года оказался самым дождливым за 15 лет.