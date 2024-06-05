В центре проектов — люди. Котюков назвал главные приоритеты развития региона

В числе приоритетных задач, стоящих перед правительством региона на ближайшие шесть лет, обеспечение технологического суверенитета, поддержка семей с детьми, семей участников СВО, проекты в сфере образования и здравоохранения, улучшение экологии, рост жилищного строительства, развитие опорных городов и другие не менее важные направления.
30 мая в БКЗ губернатор Красноярского края Михаил Котюков выступил с Посланием к депутатам Госдумы и Законодательного Собрания, представителям исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий и общественных организаций. Он обозначил основные направления экономической и социальной политики региона.
Своё выступление Михаил Котюков назвал стартом работы над бюджетом и дал ряд поручений правительству края. И главное — в центре всех проектов должны быть жители края, их интересы, а также повышение качества жизни людей.
Технологический суверенитет
Михаил Котюков отметил, что перед формированием краевого и муниципальных бюджетов на ближайшие годы нужно расставить приоритеты и предусмотреть в них то, чего ждут люди.
«Сейчас мы уже активно взаимодействуем с федеральными органами власти, чтобы обеспечить эффективную реализацию на территории края новых национальных проектов и с их помощью продолжать решать задачи, которые волнуют красноярцев», — сказал он.
По словам губернатора, экономика Красноярского края сегодня — это многомиллиардные суммы инвестиций и доходов бюджета. Так, по итогам 2023 года вложения в реальном секторе впервые составили 926 млрд рублей. А доходы выросли почти до 500 млрд. При этом в регионе безработица находится на минимальном уровне. Более того, есть даже дефицит рабочей силы, поэтому необходимо переходить к активным действиям в этой сфере уже сейчас.
В числе приоритетных направлений на ближайшие годы глава региона назвал создание и поддержку высокотехнологичных производств. Это важно для обеспечения технологического суверенитета страны, что позволит выйти на качественно новый уровень структуры экономики.
Регион уже сегодня работает над такими перспективными проектами, как беспилотные авиационные системы, средства производства и автоматизации, новые материалы и химия, перспективные космические технологии и сервисы, энергетические технологии. И, как отметил Михаил Котюков, в крае уже есть такие производства, а главное — есть люди и коллективы, готовые решать поставленные задачи.
«В числе приоритетных направлений президент России обозначил создание промышленных парков и технопарков высоких технологий, где будет создана инфраструктура и экосистема для развития, предусмотрены меры господдержки. В дополнение к уже действующим в крае промышленным паркам появятся новые».
В частности, рассматривается вариант создания промпарков на площадках бывшего завода автоприцепов в Сосновоборске и бывшего химкомбината «Енисей» в Красноярске. А также возможно появление промпарка в Енисейске для сборки металлоконструкций энергообъектов масштабного инвестиционного проекта на севере края.
«Промышленные парки необходимо создавать и в других территориях края. По существу, речь идёт о возрождении наших производственных площадок, появлении новых заводов», — подчеркнул губернатор и сообщил, что совместно с фондом «Сколково» при участии представителей вузов и IT-сообщества разрабатывается концепция IT-технопарка в Красноярске.
Интерес и готовность войти в число резидентов выразили уже более 20 компаний цифрового сектора экономики, в том числе из других регионов.
Часть поручений губернатора правительству касалась развития сферы образования. В их числе создание краевого Центра выявления и поддержки одарённых детей, увеличение бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования с учётом востребованных специальностей, создание студенческого городка, который объединит возможности четырёх вузов края.
Глава региона также поручил подготовить программу развития системы здравоохранения с учётом новых федеральных проектов. Это мероприятия по охране материнства, сбережению здоровья детей, расширению сети женских консультаций, модернизации детских поликлиник и больниц.
Опорные города
Создание опорных городов, по словам губернатора, имеет общенациональное значение. На такие площадки в крае уже сегодня претендуют Ачинск, Канск, Лесосибирск и Минусинск. Для них в ближайшее время подготовят планы комплексного развития. Подобные проекты разработают и для закрытых территорий — ЗАТО Железногорск и Зеленогорск.
«Основная цель — раскрыть экономический потенциал территорий и сформировать в них новые стандарты городской среды. Причём это поможет удовлетворить социальные потребности жителей как самого опорного пункта, так и соседних муниципальных образований, входящих в зону его транспортного влияния. Как правило, это транспортное плечо в 100−150 км», — отметил Михаил Котюков.
Особое внимание губернатор уделил опорным населённым пунктам российской Арктики. Это Норильск, Дудинка, Диксон и Игарка. Для них разрабатывают мастер-планы развития до 2035 года, которые должны стать основой подготовки комплексных проектов долгосрочного социально-экономического развития.
Например, в Норильске уже успешно реализуется проект масштабной реновации совместными усилиями Красноярского края, северной краевой столицы, Федерации и компании «Норникель».
«В этом году для норильчан будут сданы сразу восемь новых домов. Реновация инженерной и социальной инфраструктуры, общественных пространств города даёт новое качество жизни и уже сейчас создаёт совсем другое настроение. Вижу это в каждой поездке в Норильск. Промышленным городам особенно трудно быть красивыми и удобными для жизни. Но на примере Норильска мы должны доказать, что это возможно, и использовать эти решения в других наших северных районах», — сказал Котюков.
Кроме того, губернатор сделал особый акцент на том, что нужно повышать уровень жизни коренных малочисленных народов Севера. Например, в прошлом году проиндексированы социальные выплаты оленеводам, рыбакам и охотникам. Меры господдержки в регионе ежегодно получают более 3 тыс. человек, ведущих традиционный образ жизни. Ещё одна задача, стоящая перед властями, — улучшение жилищно-бытовых условий проживания малочисленных народов в Таймырском, Эвенкийском и Туруханском районах.
ЖКХ, дороги и городская среда
В сфере жилищного строительства, ЖКХ и городской инфраструктуры, губернатор поставил перед правительством задачу существенно нарастить объёмы возведения жилья. До 2030 года планируется построить 10 млн кв. м.
Михаил Котюков поручил организовать процесс таким образом, чтобы в новых проектах застройки синхронизировать этапы возведения жилья и создания объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, опираясь на механизм комплексного развития территорий.
«Необходим новый механизм формирования перечня краевых строек и объектов. Речь об ужесточении требований к оценке эффективности капвложений, а также о дополнительных требованиях. Если строится жилой микрорайон, значит, должна быть не только школа, но и дорога к ней. Сразу нужно думать об эксплуатации объектов, обеспечивая инфраструктуру обслуживания», — подчеркнул Михаил Котюков.
Отдельно он остановился на развитии территорий региона. Помимо формирования комфортной городской среды в муниципальных образованиях необходимо существенно нарастить темпы жилищного строительства.
«Прошу глав муниципалитетов проанализировать градостроительный потенциал планируемых к освоению территорий под жилищное строительство и привлекать инвесторов, чтобы за пределами столицы региона новые дома возводились не только за счёт краевого бюджета, как это происходит сейчас. Нам нужно создать задел для активного развития территорий», — отметил руководитель края.
Говоря о состоянии ЖКХ муниципальных образований, губернатор заметил, что более половины инженерных сетей требует замены. Чтобы сократить износ объектов коммунальной инфраструктуры, в 2023 году было выделено более 1,2 млрд рублей. Но даже такие значительные средства не помогут разом решить копившиеся десятилетиями проблемы. Поэтому в правительстве готовят комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его реализация начнётся в 2025 году.
«Мы должны уйти от понимания, что разовые масштабные вложения в эту сферу уходят, как в чёрную дыру. Должны измениться механизмы, — сказал Михаил Котюков. — Реализация комплексного плана позволит поэтапно снижать аварийность в ЖКХ, что приведёт к значительному улучшению качества жизни в крае».
А вот в дорожном строительстве, по словам главы региона, необходимо перейти к контрактам жизненного цикла, чтобы подрядчики отвечали не только за строительство, но и за содержание дорог в пределах нормативного срока их использования. И сообщил, что с 2025 до 2030 года на дороги в крае будет направлено более 150 млрд рублей. Но приоритетным станет вопрос контроля результатов этих вложений. Также Михаил Котюков подчеркнул, что нужно продолжить модернизацию общественного транспорта, в том числе с использованием средств федерального бюджета.
Кстати, к 2024 году в крае благоустроено уже 2406 дворовых территорий и 482 общественных пространства. До конца года предстоит обновить 90 общественных и 130 дворовых территорий в городах и посёлках края. К 2036 году в регионе появится ещё не менее 1 тыс. общественных пространств.
Помощь семьям с детьми и семьям участников СВО
Говоря о принципах социальной политики края, Михаил Котюков особое внимание уделил мероприятиям по поддержке семей с детьми и семей участников СВО. В крае 222,5 тыс. семей, в которых 338 тыс. детей — получателей около 30 различных мер социальной поддержки. Но при её получении люди не должны сталкиваться с бумажной волокитой и бюрократией.
«Этому также будет способствовать участие края в проекте “Государство для людей”. Его суть — перестроить работу власти таким образом, чтобы она была сосредоточена вокруг интересов конкретного человека, чтобы госуслуги получать было удобно. Мы должны быть в постоянном диалоге, особенно это касается сопровождения многодетных семей».
Особый акцент Михаил Котюков сделал на мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Их немало, все они финансово обеспечены и корректируются с учётом запросов. Среди новых — предоставление бесплатных земельных участков участникам СВО. Планируется, что летом закон об этом вступит в силу. Кроме того, в регионе будет создаваться центр спортивно-социальной адаптации и реабилитации ветеранов боевых действий. Также край продолжит оказывать помощь фронту.
«По заявкам командиров войсковых частей мы приобретаем и отправляем на передовую то, что дополнительно требуется нашим ребятам. В этой работе объединился весь край: дети пишут письма солдатам, люди всех возрастов плетут сети, вяжут тёплые вещи, волонтёры собирают гуманитарную помощь. Каждый рейс с родины привозит бойцам не только то, в чём они нуждаются больше всего, но и теплоту наших сердец. Уверен, что это приближает победу», — отметил Михаил Котюков.