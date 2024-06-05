В центре проектов — люди. Котюков назвал главные приоритеты развития региона

«В этом году для норильчан будут сданы сразу восемь новых домов. Реновация инженерной и социальной инфраструктуры, общественных пространств города даёт новое качество жизни и уже сейчас создаёт совсем другое настроение. Вижу это в каждой поездке в Норильск. Промышленным городам особенно трудно быть красивыми и удобными для жизни. Но на примере Норильска мы должны доказать, что это возможно, и использовать эти решения в других наших северных районах», — сказал Котюков.