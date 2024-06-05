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Жители Норильска показали в Сети заснеженный июньский город

В среду жители Норильска поделились метеосводками с севера Красноярского края — опубликованные в Сети кадры демонстрируют припорошенные свежевыпавшим снегом городские окрестности.

Сейчас в Ричмонде: +26° 6 м/с 65% 756 мм рт. ст. +26°
Источник: Российская газета

Видео, снятое в четвертый день календарного лета, адресовано «друзьям на материке».

«Если вы вдруг не знали (или давно уехали и забыли) то июнь в Норильске выглядит именно так», — пишут северяне, которых подобная погода в так называемое теплое время года вовсе не удивляет.

Кстати, случившееся накануне в аэропорту Диксона (тот же Таймырский район) ЧП с прибывшим из Норильска самолетом, выкатившимся после приземления за пределы взлетно-посадочной полосы, сопровождалось аналогичными метеорологическими условиями. Судя по кадрам, выложенным в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, ВПП частично покрыта снегом и кусочками льда.