Жители Норильска показали в Сети заснеженный июньский город

Видео, снятое в четвертый день календарного лета, адресовано «друзьям на материке».
«Если вы вдруг не знали (или давно уехали и забыли) то июнь в Норильске выглядит именно так», — пишут северяне, которых подобная погода в так называемое теплое время года вовсе не удивляет.
Кстати, случившееся накануне в аэропорту Диксона (тот же Таймырский район) ЧП с прибывшим из Норильска самолетом, выкатившимся после приземления за пределы взлетно-посадочной полосы, сопровождалось аналогичными метеорологическими условиями. Судя по кадрам, выложенным в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, ВПП частично покрыта снегом и кусочками льда.