Как правильно бегать и кому бегать противопоказано?

5 июня празднуется международный День бега.
Бег — один из видов физиологической нагрузки, который рекомендуют врачи для профилактики, лечения и реабилитации разных заболеваний. Врач-кардиолог НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний г. Кемерово, к. м. н. Татьяна Зверева рассказала kuzbass.aif.ru, как правильно бегать и кому нельзя бегать ни в коем случае.
«Каждую тренировку нужно начинать с разминки и разогрева мышц и суставов. Большое внимание стоит уделить обуви, она должна быть специализированной и соответствовать тому типу покрытия, где вы будете тренироваться. Это поможет избежать травматизации суставов. Одежда тоже должна соответствовать сезону и температуре», — говорит кандидат медицинских наук.
Поможет получить максимум пользы от тренировок и режим питания: в дни бега важно употреблять пищу, сбалансированную по белкам и углеводам, снизить потребление жиров, много пить и не есть за два часа до тренировки.
Противопоказанием для бега могут быть острые заболевания или обострение хронических, болезни позвоночника и суставов, а также лишний вес (больше 100 кг при росте до 180 см). Однако если люди с заболеваниями суставов или риском избыточной нагрузки на них хотят заниматься, стоит начинать с укрепления мышечного каркаса (плавание, ходьба) и только после этого приступать к бегу.
«Любой дискомфорт — это сигнал к тому, что нужно уменьшить интенсивность тренировки (допустим, перейти на шаг). Если появилось головокружение или сильная боль в груди, то нужно остановиться, а лучше лечь. Если такое состояние повторяется, нужно обратиться к врачу», — говорит Татьяна Зверева.