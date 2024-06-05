Как правильно бегать и кому бегать противопоказано?

Противопоказанием для бега могут быть острые заболевания или обострение хронических, болезни позвоночника и суставов, а также лишний вес (больше 100 кг при росте до 180 см). Однако если люди с заболеваниями суставов или риском избыточной нагрузки на них хотят заниматься, стоит начинать с укрепления мышечного каркаса (плавание, ходьба) и только после этого приступать к бегу.