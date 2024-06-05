В некоторых районах Новосибирской области введен режим ЧС

По информации пресс-службы МЧС, на территории Мошковского района Новосибирской области в селе Новомошковское введен режим чрезвычайной ситуации в связи с неудовлетворительным водоснабжением. Также режим ЧС введен и на территории Болотнинского района в селе Карасево.