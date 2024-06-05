Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В некоторых районах Новосибирской области введен режим ЧС

МЧС предупреждает о режиме ЧС в отдаленных районах региона.

Источник: Сиб.фм

По информации пресс-службы МЧС, на территории Мошковского района Новосибирской области в селе Новомошковское введен режим чрезвычайной ситуации в связи с неудовлетворительным водоснабжением. Также режим ЧС введен и на территории Болотнинского района в селе Карасево.

Синоптики отмечают, что 5 июня в отдаленных районах области ожидаются небольшие дожди, грозы. Ветер ночью возможен до 10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

Днем прогнозируется температура воздуха до +14 градусов, местами до +7.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске в июне прогнозируют жару до +32 градусов.

МЧС