Под Новосибирском местная жительница обнаружила следы медведя

— Нам поступало сообщение о следах медведя в этом районе. Инспектор выезжал на место. По следам животного можно определить, в какую сторону оно ушло. Инспектор определил, что медведь перемещается по территории охотничьих угодий. Это значит, человек пришел к медведю, а не медведь пришел в населенный пункт. Хищник находится в своей среде обитания, — объяснили КП-Новосибирск в ведомстве.