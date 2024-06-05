Под Новосибирском местная жительница обнаружила следы медведя

В Искитимском районе Новосибирской области местная жительница обнаружила огромный след медведя. В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области подтвердили КП-Новосибирск эту информацию.
— Нам поступало сообщение о следах медведя в этом районе. Инспектор выезжал на место. По следам животного можно определить, в какую сторону оно ушло. Инспектор определил, что медведь перемещается по территории охотничьих угодий. Это значит, человек пришел к медведю, а не медведь пришел в населенный пункт. Хищник находится в своей среде обитания, — объяснили КП-Новосибирск в ведомстве.
Местная жительница написала в соцсетях, что увидела след недалеко от дачных участков.
— В районе СНТ «Березки», за поселком Университетский, следы мишки буквально в 100 метрах от участка. Будьте аккуратны, — предупредила девушка.