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Под Новосибирском местная жительница обнаружила следы медведя

В минприроды объяснили, что животное находится на своей территории.

Источник: Комсомольская правда

В Искитимском районе Новосибирской области местная жительница обнаружила огромный след медведя. В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области подтвердили КП-Новосибирск эту информацию.

— Нам поступало сообщение о следах медведя в этом районе. Инспектор выезжал на место. По следам животного можно определить, в какую сторону оно ушло. Инспектор определил, что медведь перемещается по территории охотничьих угодий. Это значит, человек пришел к медведю, а не медведь пришел в населенный пункт. Хищник находится в своей среде обитания, — объяснили КП-Новосибирск в ведомстве.

Местная жительница написала в соцсетях, что увидела след недалеко от дачных участков.

— В районе СНТ «Березки», за поселком Университетский, следы мишки буквально в 100 метрах от участка. Будьте аккуратны, — предупредила девушка.

флора и фауна