Президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал на Байкале

Напомним, Александр Лукашенко прибыл в Иркутск вечером 4 июня. Посещению нашего региона предшествовал его официальный визит в Монголию, который продлился с 1 по 4 июня. К приезду президента Белоруссии в столице Приангарья появились баннеры с российским и белорусским флагами и лозунгом «Россия и Беларусь — сильнее вместе!».