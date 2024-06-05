Президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал на Байкале. К берегам священного озера он добирался на теплоходе. Сопровождали главу республики губернатор Иркутской области, а также полпред Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
«Уникальное место! Здесь место силы!», — приводят слова главы Белоруссии в телеграм-канале «Пул Первого». Там же опубликовали кадры прибытия Александра Лукашенко в Иркутск и его поездки на Байкал.
Напомним, Александр Лукашенко прибыл в Иркутск вечером 4 июня. Посещению нашего региона предшествовал его официальный визит в Монголию, который продлился с 1 по 4 июня. К приезду президента Белоруссии в столице Приангарья появились баннеры с российским и белорусским флагами и лозунгом «Россия и Беларусь — сильнее вместе!».