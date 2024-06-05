Временами шторм: Неустойчивая погода ждет Южный Урал 5 июня

По информации синоптиков, днем в среду в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, местами — сильные и очень сильные, грозы, в отдельных районах не исключен град, кое-где — крупный. Ветер западной четверти 5−10 м/с, локально порывы до 14−19, при грозах — 20−25 м/с. Столбики термометров дотянутся до 23−28 градусов.