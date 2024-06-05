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Временами шторм: Неустойчивая погода ждет Южный Урал 5 июня

Напомним, в регионе до вечера действует штормовое предупреждение.

Сейчас в Вашингтоне: +24° 3 м/с 74% 759 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

Неустойчивая погода ждет жителей Челябинской области 5 июня — действует штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, днем в среду в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, местами — сильные и очень сильные, грозы, в отдельных районах не исключен град, кое-где — крупный. Ветер западной четверти 5−10 м/с, локально порывы до 14−19, при грозах — 20−25 м/с. Столбики термометров дотянутся до 23−28 градусов.

Ожидается, что такой температурный фон сохранится и в четверг.

В Челябинске сегодня кратковременный дождь, гроза, местами — град, плюс 25−27 градусов, при грозе порывы до 13 м/с. В семь утра в центре города плюс 19, влажность 83%, ветер западный 1 м/с, атмосферное давление 735 мм ртутного столба, что составляет норму.