Начальника управления соцзащиты в Кузбассе подозревают в мошенничестве

По версии следствия, с марта 2022 года по июль 2023 года подозреваемая предложила своему знакомому получить социальную помощь 250 тыс. рублей. Договорившись с мужчиной, женщина представила от его имени пакет фиктивных документов для получения господдержки. После получения денег мужчина передал подозреваемой 200 тыс. рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению, а 50 тысяч рублей оставил себе в качестве вознаграждения.