Акула попалась рыбакам на удочку в Приморье

Встретив акулу, рыболовы вспомнили, что они, бывает, и купаются в этом месте. Банка (резкое повышение рельефа дна в море — прим. ред.) Зубр находится в Японском море в 45 км на юг от Владивостока. Глубина достигает 32 метров. В окрестностях много рыбы, поэтому это популярное место у рыболовов.