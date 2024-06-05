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Акула попалась рыбакам на удочку в Приморье

Рыболовы порой купаются в этом месте.

Источник: Аргументы и факты

Рыбаки поймали на удочку сельдевую акулу в районе банки Зубр в Приморье, сообщили в Telegram-канале «Город В | Владивосток».

Чтобы освободить хищницу, рыбаки раскрыли ей пасть и вручную удалили крючок.

«Я бы руки акуле в рот не совал! — Ну я же не сильно», — шутят мужчины на видео (18+).

Встретив акулу, рыболовы вспомнили, что они, бывает, и купаются в этом месте. Банка (резкое повышение рельефа дна в море — прим. ред.) Зубр находится в Японском море в 45 км на юг от Владивостока. Глубина достигает 32 метров. В окрестностях много рыбы, поэтому это популярное место у рыболовов.

флора и фауна