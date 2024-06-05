Акула попалась рыбакам на удочку в Приморье

Рыбаки поймали на удочку сельдевую акулу в районе банки Зубр в Приморье, сообщили в Telegram-канале «Город В | Владивосток».
Чтобы освободить хищницу, рыбаки раскрыли ей пасть и вручную удалили крючок.
«Я бы руки акуле в рот не совал! — Ну я же не сильно», — шутят мужчины на видео (18+).
Встретив акулу, рыболовы вспомнили, что они, бывает, и купаются в этом месте. Банка (резкое повышение рельефа дна в море — прим. ред.) Зубр находится в Японском море в 45 км на юг от Владивостока. Глубина достигает 32 метров. В окрестностях много рыбы, поэтому это популярное место у рыболовов.