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В Приангарье произошло землетрясение магнитудой 4,8

В ночь на среду в Иркутской области зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8. Энергетический класс сейсмического события — 11,6.

Источник: РИА "Новости"

Землетрясение энергетического класса 11,6 произошло 5 июня в 01:53 по местному времени, сообщает интернет-ресурс, созданный при содействии Байкальского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По его информации, эпицентр находился на границе Приангарья и Забайкальского края, примерно в тысяче километров от Иркутска и в 700 километрах от Читы.