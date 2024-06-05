В Приангарье произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение энергетического класса 11,6 произошло 5 июня в 01:53 по местному времени, сообщает интернет-ресурс, созданный при содействии Байкальского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
Зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По его информации, эпицентр находился на границе Приангарья и Забайкальского края, примерно в тысяче километров от Иркутска и в 700 километрах от Читы.