В Приангарье произошло землетрясение магнитудой 4,8

Зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По его информации, эпицентр находился на границе Приангарья и Забайкальского края, примерно в тысяче километров от Иркутска и в 700 километрах от Читы.