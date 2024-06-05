Парализованного мужчину нашли у леса на Шлюзе в Новосибирске

В Новосибирске у леса в микрорайоне Шлюз нашли частично парализованного мужчину. Он лежал на земле с открытой травмой руки. Очевидцы вызвали спасателей.
— Спасатели МАСС выехали на поиск мужчины, по ближайшему прикреплённому ориентиру на улицу Вахтангова 5б. На дороге у леса обнаружили мужчину 1947 года рождения, — сообщает МАСС.
77-летнего пенсионера, у которого, скорее всего, произошел инсульт, спасатели транспортировали до машины скорой помощи. Пожилого мужчину передали врачам. Мужчину экстренно госпитализировали. Врачи делают все, чтобы спасти ему жизнь.