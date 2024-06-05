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День России и День города-2024. Полная программа празднования в Кемерове

12 июня в Кемерове отпразднуют День России и День города.

Мэрия Кемерова опубликовала полную программу основных праздничных мероприятий, посвящённых Дню России и Дню города Кемерово. Традиционно торжество закончится салютом за Московской площадью. Для кемеровчан устроят концерты за два дня заранее.

10 июня.

ДК «ПИОНЕР».

15:00−17:00 — Праздничная программа «Наша Россия, наш город, наш район»".

11 июня.

УЛИЦА ПАТРИОТОВ.

16:00 — Праздничное мероприятие «Гуляй, Россия!».

ПАРК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА».

16:00−19:00 — Праздничная программа «Вместе ярче».

16:00−18:00 — Акция «Ленточка “триколор”».

НАБЕРЕЖНАЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА.

17:00−20:00.

Праздничная программа «С любовью к городу».

ПЛОЩАДЬ ДК ШАХТЕРОВ.

15:00−18:00 — Праздничная программа «Город, который объединяет».

ПЛОЩАДЬ ДК «СОДРУЖЕСТВО».

17:30−19:00 — Праздничное мероприятие «У каждого на свете есть Родина своя».

ПЛОЩАДЬ ДК Ж. Р. ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ.

16:00−18:00 — Праздничная программа «С днем рождения, город родной!».

ВЫЕЗД ИЗ Г. КЕМЕРОВО ЧЕРЕЗ ШАХТУ «СЕВЕРНАЯ» (2-ОЙ ПЕР. ЖДАНОВА) ДО ПЕРЕКРЕСТКА УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И УЛ. РАДУЖНАЯ.

10:00−13:00 — Региональные соревнования по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе».

12 июня.

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК.

14:00−20:00 — Региональный этап международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо» (6 направлений: брейкинг, хип-хоп, скейтбординг, самокат, BMX, воркаут).

ПЛОЩАДЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.

14:00−15:00 — Концерт-поздравление Губернаторского хора «Утро».

ПЛОЩАДЬ ТЕАТРА ДРАМЫ.

14:00−18:00 — Гражданская акция «Я живу в России» (раздача ленточек триколор).

14:00−16:00 — Песенный марафон учащихся школ культуры «Музыка города».

16:00−18:00 — Фестиваль духовых оркестров «С праздником, страна!».

УЛ. ВЕСЕННЯЯ (ОТ УЛ. Н. ОСТРОВСКОГО ДО ПР. СОВЕТСКИЙ).

10:00−18:00 — Выставка детских рисунков «Кемерово глазами ребенка».

14:00−18:00 — Акция «Семейные чтения».

14:00−18:00 — Открытый фестиваль керамики #КерамикаЭтоМодно.

14:00−18:00 — Гражданская акция «Я живу в России» (раздача ленточек триколор).

ПЛОЩАДКА ПЕРЕД МУЗЕЕМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ КУЗБАССА.

10:00−19:00 — Музейный пленэр.

14:00 — Городской квест «Головоломка».

15:00 — Концертная программа музыкального колледжа Кузбасса «С любовью к России».

ПЛОЩАДКА ПЕРЕД КРАЕВЕДЧЕСКИМ МУЗЕЕМ (ЛЕТНЯЯ МУЗЕЙНАЯ ВЕРАНДА).

10:00−19:00 — Мастер-классы «Страна моя, земля моя… “.

СКВЕР ЮНОСТИ.

14:00−17:00 — Литературно-музыкальная гостиная «Эссе о Родине».

15:00−17:00 — Площадка «Кемеровский вальс».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «АНТОШКА».

12:00−14:00 — Праздничная программа «Моя любовь-Кемерово!» и парад колясок.

15:00−20:00 — Фестиваль красок.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК ИМ. В. ВОЛОШИНОЙ.

13:00−15:00 — Развлекательная программа «С днем рождения, Кемерово!».

«ПАРК ЧУДЕС».

14:00−19:00 — Праздничная программа «Лето в России».

ЛИНЕЙНЫЙ ПАРК БУЛЬВАРА СТРОИТЕЛЕЙ.

13:00−16:00 — Гражданская акция «Я живу в России» (раздача ленточек триколор).

13:00−15:00 — Фестиваль духовых оркестров «С праздником, страна!».

14:00−18:00 — Интерактивная площадка «Экогород».

14:00−15:00 — Концерт воспитанников Центра детского творчества Ленинского района «Россия моя любимая».

15:00−18:00 — Фестиваль «КвАРТРал» (концерт).

14:00−18:00 — Соревнования по воркаут.

МОСКОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ.

16:00−23:00 — Народное торжество «Россия. Кемерово. Все начинается с семьи».

ЛОКАЦИЯ ЗА МОСКОВСКОЙ ПЛОЩАДЬЮ.

23:00 — Фейерверк.