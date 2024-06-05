День России и День города-2024. Полная программа празднования в Кемерове

Мэрия Кемерова опубликовала полную программу основных праздничных мероприятий, посвящённых Дню России и Дню города Кемерово. Традиционно торжество закончится салютом за Московской площадью. Для кемеровчан устроят концерты за два дня заранее.
10 июня.
ДК «ПИОНЕР».
15:00−17:00 — Праздничная программа «Наша Россия, наш город, наш район»".
11 июня.
УЛИЦА ПАТРИОТОВ.
16:00 — Праздничное мероприятие «Гуляй, Россия!».
ПАРК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА».
16:00−19:00 — Праздничная программа «Вместе ярче».
16:00−18:00 — Акция «Ленточка “триколор”».
НАБЕРЕЖНАЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА.
17:00−20:00.
Праздничная программа «С любовью к городу».
ПЛОЩАДЬ ДК ШАХТЕРОВ.
15:00−18:00 — Праздничная программа «Город, который объединяет».
ПЛОЩАДЬ ДК «СОДРУЖЕСТВО».
17:30−19:00 — Праздничное мероприятие «У каждого на свете есть Родина своя».
ПЛОЩАДЬ ДК Ж. Р. ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ.
16:00−18:00 — Праздничная программа «С днем рождения, город родной!».
ВЫЕЗД ИЗ Г. КЕМЕРОВО ЧЕРЕЗ ШАХТУ «СЕВЕРНАЯ» (2-ОЙ ПЕР. ЖДАНОВА) ДО ПЕРЕКРЕСТКА УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И УЛ. РАДУЖНАЯ.
10:00−13:00 — Региональные соревнования по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе».
12 июня.
ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК.
14:00−20:00 — Региональный этап международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо» (6 направлений: брейкинг, хип-хоп, скейтбординг, самокат, BMX, воркаут).
ПЛОЩАДЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.
14:00−15:00 — Концерт-поздравление Губернаторского хора «Утро».
ПЛОЩАДЬ ТЕАТРА ДРАМЫ.
14:00−18:00 — Гражданская акция «Я живу в России» (раздача ленточек триколор).
14:00−16:00 — Песенный марафон учащихся школ культуры «Музыка города».
16:00−18:00 — Фестиваль духовых оркестров «С праздником, страна!».
УЛ. ВЕСЕННЯЯ (ОТ УЛ. Н. ОСТРОВСКОГО ДО ПР. СОВЕТСКИЙ).
10:00−18:00 — Выставка детских рисунков «Кемерово глазами ребенка».
14:00−18:00 — Акция «Семейные чтения».
14:00−18:00 — Открытый фестиваль керамики #КерамикаЭтоМодно.
14:00−18:00 — Гражданская акция «Я живу в России» (раздача ленточек триколор).
ПЛОЩАДКА ПЕРЕД МУЗЕЕМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ КУЗБАССА.
10:00−19:00 — Музейный пленэр.
14:00 — Городской квест «Головоломка».
15:00 — Концертная программа музыкального колледжа Кузбасса «С любовью к России».
ПЛОЩАДКА ПЕРЕД КРАЕВЕДЧЕСКИМ МУЗЕЕМ (ЛЕТНЯЯ МУЗЕЙНАЯ ВЕРАНДА).
10:00−19:00 — Мастер-классы «Страна моя, земля моя… “.
СКВЕР ЮНОСТИ.
14:00−17:00 — Литературно-музыкальная гостиная «Эссе о Родине».
15:00−17:00 — Площадка «Кемеровский вальс».
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «АНТОШКА».
12:00−14:00 — Праздничная программа «Моя любовь-Кемерово!» и парад колясок.
15:00−20:00 — Фестиваль красок.
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК ИМ. В. ВОЛОШИНОЙ.
13:00−15:00 — Развлекательная программа «С днем рождения, Кемерово!».
«ПАРК ЧУДЕС».
14:00−19:00 — Праздничная программа «Лето в России».
ЛИНЕЙНЫЙ ПАРК БУЛЬВАРА СТРОИТЕЛЕЙ.
13:00−16:00 — Гражданская акция «Я живу в России» (раздача ленточек триколор).
13:00−15:00 — Фестиваль духовых оркестров «С праздником, страна!».
14:00−18:00 — Интерактивная площадка «Экогород».
14:00−15:00 — Концерт воспитанников Центра детского творчества Ленинского района «Россия моя любимая».
15:00−18:00 — Фестиваль «КвАРТРал» (концерт).
14:00−18:00 — Соревнования по воркаут.
МОСКОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ.
16:00−23:00 — Народное торжество «Россия. Кемерово. Все начинается с семьи».
ЛОКАЦИЯ ЗА МОСКОВСКОЙ ПЛОЩАДЬЮ.
23:00 — Фейерверк.