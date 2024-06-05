На Омскую область надвигается мощный циклон

По данным одного из сервисов погоды, на Омскую область из Казахстана надвигается мощный циклон. 10 июня он принесет с собой мощный ливень.
В эпицентре, по данным сервиса, окажутся Одесский, Шербакульский, Азовский и Таврический районы. Там выпадет половина месячной нормы осадков. Сильные дожди также пройдут и в Омске.
Аналогичный прогноз выдают и другие независимые сервисы погоды. В Одесском районе в этот день выпадет 21, 3 мм осадков, в Таврическом и Шербакульском — 20,4, в Азовском — 18, 2. В самом Омске — 16, 1 при норме 55 мм. Температура воздуха днем составит + 20 градусов, ночью — +15.
Интересно, что с этими данными несколько расходится прогноз Гидрометцентра России. По данным, опубликованным на официальном сайте Гидрометцентра, 10 июня в Омске ожидается лишь слабый дождик.