На Омскую область надвигается мощный циклон

Аналогичный прогноз выдают и другие независимые сервисы погоды. В Одесском районе в этот день выпадет 21, 3 мм осадков, в Таврическом и Шербакульском — 20,4, в Азовском — 18, 2. В самом Омске — 16, 1 при норме 55 мм. Температура воздуха днем составит + 20 градусов, ночью — +15.