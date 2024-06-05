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12 выпускников Хабаровского края получили 100 баллов на ЕГЭ

Это результаты по химии и литературе.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны первые итоги единого государственного экзамена в Хабаровском крае. 12 выпускников получили на нем максимальные 100 баллов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Ребята наилучшим образом сдали литературу и химию. Лучшие результаты показали ученики Краевого центра образования, школ №№ 30 и 80, лицея «Ступени» и математического лицея Хабаровска, инженерной школы, гимназии № 9 и школы № 3 Комсомольска-на-Амуре, а также школы № 3 Амурска.

«Поздравляю ребят, горжусь их успехами. Это первые претенденты на получение премии имени Гродекова», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Премия имени Гродекова составляет 100 тысяч рублей. В прошлом году ее вручили выпускникам, набравших на ЕГЭ от 95 баллов. Тем, кому до максимального результата не хватило немного, выдали по 50 тысяч рублей.

образование