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День города 12 июня в Кемерове завершится традиционным салютом

В один день пройдут сразу два праздника: День города и День России.

Мэрия Кемерова опубликовала полную программу основных праздничных мероприятий, посвящённых Дню России и Дню города Кемерово. Для кемеровчан устроят концерты за два дня заранее: 10 и 11 июня.

На сам День города основные празденства с 16 до 23 часов развернутся на Московской площади, но концерты, мастер-классы, выставки порадуют горожан в самых разных частях города.

Традиционно торжество закончится салютом за Московской площадью. Также запланировано выступление двух кавер-групп, названия которых пока неизвестно.