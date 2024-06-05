День города 12 июня в Кемерове завершится традиционным салютом

Мэрия Кемерова опубликовала полную программу основных праздничных мероприятий, посвящённых Дню России и Дню города Кемерово. Для кемеровчан устроят концерты за два дня заранее: 10 и 11 июня.
На сам День города основные празденства с 16 до 23 часов развернутся на Московской площади, но концерты, мастер-классы, выставки порадуют горожан в самых разных частях города.
Традиционно торжество закончится салютом за Московской площадью. Также запланировано выступление двух кавер-групп, названия которых пока неизвестно.