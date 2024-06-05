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В Приморье стремятся завершить долгострой пунктов пропуска к 2025 году

Реконструкция объектов тянется с 2011 года.

Источник: Росгранстрой

В рамках рабочего визита Приморье посетили заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов и руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев. Они осмотрели строительные площадки на пунктах пропуска Пограничный и Краскино, которые являются ключевыми объектами для развития международных транспортных коридоров на границе с Китаем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службы Росгранстроя.

Валентин Иванов подчеркнул, что проекты по реконструкции пунктов направлены на увеличение пропускных мощностей, чтобы обеспечить пропуск стремительно растущих объемов пассажиро— и грузопотоков. По плану работы должны быть завершены к 2025 году, в соответствии с поручениями президента России.

На пункте пропуска Пограничный задействованы более 200 рабочих и 52 единицы техники. После строительных работ пункт сможет обслуживать до 1300 транспортных средств в сутки, включая 500 грузовых, 600 легковых и 200 автобусов Сейчас готовность объекта составляет 35%.

На пункте Краскино работают 63 человека и 17 единиц техники. После модернизации пункт будет способен пропускать до 750 транспортных средств в сутки, из которых 650 будут грузовыми, а 100 — легковыми и автобусами. Строительная готовность этого объекта достигла 42%.

Руководитель ФГКУ Росгранстрой Геннадий Безлобенко, отметил, что скоро все ключевые пункты пропуска на границе с Китаем будут преобразованы. Кроме того, будут созданы комфортные условия для работы сотрудников контрольных органов и упрощен процесс пересечения границы для туристов и представителей бизнеса.

Напомним, в Приморье реконструкция пунктов пропуска тянется с 2011 года. Тогда на работы по МАПП «Краскино» было потрачено 897,4 млн рублей, а по «Пограничному» — 582,4 млн рублей. Но ни один объект не был до конца закончен. После критики Юрия Трутнева в 2021 году в Приморье было возбуждено уголовное дело по факту оплаты невыполненных работ по государственным контрактам на обустройство автомобильного пункта пропуска Краскино.

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