В Приморье стремятся завершить долгострой пунктов пропуска к 2025 году

Напомним, в Приморье реконструкция пунктов пропуска тянется с 2011 года. Тогда на работы по МАПП «Краскино» было потрачено 897,4 млн рублей, а по «Пограничному» — 582,4 млн рублей. Но ни один объект не был до конца закончен. После критики Юрия Трутнева в 2021 году в Приморье было возбуждено уголовное дело по факту оплаты невыполненных работ по государственным контрактам на обустройство автомобильного пункта пропуска Краскино.

