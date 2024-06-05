В Приморье на аварийном путепроводе будет перекрыто движение автомобилей

В районе Баневурово в Приморском крае с 6 по 10 июня будет перекрыто движение автомобилей на путепроводе в связи с разрушением нижнего пояса и продольных балок моста, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Минтранса.
На путепроводе ведутся ремонтные работы на автодороге «Обход города Уссурийск 668 км». Движение автомобилей на период работы с 6 по 10 июня будет перекрыто в зоне производства работ, но будет обеспечено по одной полосе реверсивным способом.
Напомним, что прокуратура края через суд смогла добиться ремонта аварийного моста. Было установлено, что нижний пояс и продольные балки моста находятся в неудовлетворительном состоянии: оголена арматура, повреждены бетонные элементы, а также имеются просадки и другие дефекты.