В Хабаровске мэр Сергей Кравчук дал старт каникулам

— Сегодня начинается летняя кампания для оздоровления детей. Мы создали условия, чтобы 64 тысячи школьников могли отдохнуть. Подготовлены загородные и пришкольные лагеря. Разработаны различные программы для детей, включающие походы в музеи, кино и театры. Мы сделали все возможное, чтобы подростки могли равномерно развиваться. Кроме того, ученики будут работать в трудовых отрядах старшеклассников. В этом году мы открываем долгожданный муниципальный загородный лагерь «Олимп». Первая смена начнется в июле, — сообщил мэр Хабаровска, Сергей Кравчук.