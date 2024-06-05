В Хабаровске мэр Сергей Кравчук дал старт каникулам

В Хабаровске состоялось торжественное открытие летней оздоровительной кампании 2024 года. Она пройдет под единой темой «Мой Хабаровск — моя семья!». Церемонию в честь старта каникул провели в парке «Динамо». Здесь для ребят из разных школ краевой столицы организовали праздничный концерт, игровые площадки, мастер-классы, спортивные испытания. На мероприятие пригласили мэра Сергея Кравчука, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
— Сегодня начинается летняя кампания для оздоровления детей. Мы создали условия, чтобы 64 тысячи школьников могли отдохнуть. Подготовлены загородные и пришкольные лагеря. Разработаны различные программы для детей, включающие походы в музеи, кино и театры. Мы сделали все возможное, чтобы подростки могли равномерно развиваться. Кроме того, ученики будут работать в трудовых отрядах старшеклассников. В этом году мы открываем долгожданный муниципальный загородный лагерь «Олимп». Первая смена начнется в июле, — сообщил мэр Хабаровска, Сергей Кравчук.
Для детей на время каникул была разработана насыщенная образовательная программа, направленная на укрепление семейных ценностей, развитие коммуникативных навыков и формирование морально-нравственных качеств. Кроме того, будут проводиться различные мероприятия, включая конкурсы, концерты и квесты.
По решению мэра Хабаровска Сергея Кравчука, детям мобилизованных граждан и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, а также погибшим участникам СВО, предоставляются путевки в городские оздоровительные лагеря за счет муниципального бюджета. Администрация города также выделяет компенсацию в размере 10 000 рублей на оплату путевки в загородный лагерь для детей, участвующих в СВО.