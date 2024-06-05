Темпы миграции из Хабаровского края снизились

— Так заявляют только глубоко неграмотные люди. На Дальний Восток ехали, чтобы тут жить. Здесь давали землю, и люди могли жить вольно, строить хозяйство, создавать семьи. Это стремление и сейчас объединяет коренное население. Мы не временщики, как говорят многие популисты, мы -потомки тех, кто сделал свой осознанный выбор. Дальневосточники — по-настоящему закалённые люди, и они любят свою малую родину! Но находятся и те, кто ищет, где лучше, и винить их не в чем, — делится своим мнением Екатерина Леонидовна.





Невооружённым глазом заметно, как местные власти в ДФО прикладывают все силы, чтобы сделать Дальний Восток по-настоящему процветающим регионом. Открываются новые производства, строится новое комфортное жильё, вводятся различные программы поддержки. Если говорить про качество среды, то в активной фазе находится реализация мастер-планов, благодаря чему города макрорегиона должны преобразиться и стать комфортнее для населения. Всё это стимулирует людей оставаться здесь и привлекает новых жителей.