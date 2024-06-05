Темпы миграции из Хабаровского края снизились

Демографический вопрос на Дальнем Востоке не первый год является одним из приоритетных как для федеральных, так и для местных властей, ведь население — это основа экономического развития любой территории. О том, как складывается ситуация сейчас и какие шаги надо предпринимать для роста числа людей, выбравших регионы ДФО как место для жизни, корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» поговорил с ведущим научным сотрудником Института экономических исследований ДВО РАН доктором экономических наук Екатериной Леонидовной Мотрич — самым авторитетным в регионе человеком, специализирующимся на вопросах демографии и миграции.
Положительная динамика
Как отметила Екатерина Леонидовна, нынешняя демографическая ситуация на Дальнем Востоке меняется. Да, население макрорегиона пока продолжает сокращаться, но при этом наблюдается и положительная динамика. Есть два основных фактора, которые влияют на любую популяцию, — это соотношение рождаемости и смертности, а также миграция. У нас по-прежнему умирает значительно больше людей, чем появляется на свет новых дальневосточников.
А вот с миграцией ситуация в последнее время становится лучше, хоть до идеала ещё далеко. Людей с Дальнего Востока действительно стало уезжать меньше, а некоторые регионы сейчас и вовсе показывают превышение притока населения относительно его оттока. Сейчас важно эту тенденцию закрепить, но для этого необходимо приложить в десятки раз больше сил. Вопрос непростой, но вполне решаемый — нужно лишь обратить внимание на ряд факторов, от которых напрямую зависит демографическая ситуация.
Принцип «пирамиды Маслоу»
По словам Екатерины Мотрич, демографические маркеры, если рассматривать их с позиции миграции, очень схожи с известной «пирамидой Маслоу». Этот психолог разложил градацию человеческих потребностей от физиологических в основе пирамиды до эстетических и познавательных в её вершине. От степени их удовлетворения зависит уровень жизни человека, насколько ему и его семье комфортно на той или иной территории. Сюда относятся уровень заработной платы, социальная сфера и даже возможности для отдыха. Опираясь на это, хоть и не всегда объективно, люди зачастую и выбирают переезд с Дальнего Востока в западные регионы нашей страны.
— Ещё в 2013 году президент России Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом, и с того времени экономическая ситуация в регионе объективно улучшается. Сегодня мы видим, что открываются новые предприятия, заработная плата на которых не ниже, чем на западе страны. Это уже очень хорошо, но желание людей остаться зависит не только этого. Факторов огромное множество, и относятся они скорее к социологии, чем к демографии. Зарплата — лишь инструмент для удовлетворения базовых потребностей, — говорит специалист.
Параллельно с этим необходимо работать над повышением социального статуса территории. Входит в него в том числе и качество среды, в которой живёт человек. Для молодёжи, например, это один из ключевых факторов в выборе места жительства. Как бы это ни было банально, но никто не хочет находиться в депрессивных декорациях — населённые пункты должны быть благоустроенными, современными, красивыми и удобными для человека. Должны работать учреждения культуры, увеселительные заведения, общепит. Но даже мусор на улицах или плохо почищенные дороги могут стать настоящей ложкой дёгтя — важно, чтобы был баланс. Это всё нематериальные факторы, которые очень сильно влияют на восприятие жизни в том или ином регионе.
Упор на молодёжь
Не секрет, что главный упор в решении демографического вопроса всегда делают на молодёжь, — ведь именно за новым поколением будущее. И тут, как подчеркнула Екатерина Леонидовна, государство следует в нужном направлении. И начинается всё с образования — ведь зачастую именно выбор высшего учебного заведения определяет дальнейшую судьбу человека. Поэтому качество высшего образования и его доступность — очень важный аспект. Это хороший инструмент для остановки миграции молодёжи.
— Чем больше у молодого человека будет шансов поступить в местные вузы, тем меньше он будет рассматривать для обучения другие регионы. Поэтому нужно хорошо поработать как над увеличением бюджетных мест, так и над расширением учебных заведений. На уровне при этом должно быть и качество образования. При соблюдении этих условий мы не только сможем мотивировать местных абитуриентов остаться здесь, но и привлечь больше перспективных ребят из других регионов, — отмечает Мотрич.
Не стоит забывать также, что именно в студенческие годы зарождается большое количество семей, и необходимо создать все условия для их дальнейшей жизни. И далеко ходить не нужно — есть опыт Советского Союза. Так, чета молодых специалистов, успешно закончившая высшее учебное заведение и нашедшая работу, быстрее получала жильё. Это как раз те условия, при которых можно задуматься о рождении ребёнка, а может, и не одного. Так мы и получаем улучшение демографии, а также большую вероятность того, что такая ячейка общества останется на Дальнем Востоке.
«Антибренд»
Существует ещё одна несправедливость, которую нужно устранять комплексно, — репутация Дальнего Востока. Как-то так получилось, что в западных регионах нашей страны у людей сложилось устойчивое мнение, что наша территория глубоко отсталая, по улицам медведи ходят и делать тут совершенно нечего. Только вот всё меняется, когда человек вдруг попадает на Дальний Восток. И этот региональный «антибренд» необходимо удалять из сознания людей. Сейчас, когда развитие ДФО идёт семимильными шагами, государственная пропаганда нужна как никогда.
Мы — не временщики
Естественно, любому явлению можно найти оправдание. Так, регулярно появляются эксперты, которые заявляют, что отток населения с Дальнего Востока — это явление нормальное. Мол, со времён освоения сюда приезжали только авантюристы, компанию им составляли каторжники, потомки которых и сейчас образуют основное население макрорегиона, и оно ощущает себя не более чем временщиками. С такими высказываниями крайне не согласна Екатерина Мотрич.
— Так заявляют только глубоко неграмотные люди. На Дальний Восток ехали, чтобы тут жить. Здесь давали землю, и люди могли жить вольно, строить хозяйство, создавать семьи. Это стремление и сейчас объединяет коренное население. Мы не временщики, как говорят многие популисты, мы -потомки тех, кто сделал свой осознанный выбор. Дальневосточники — по-настоящему закалённые люди, и они любят свою малую родину! Но находятся и те, кто ищет, где лучше, и винить их не в чем, — делится своим мнением Екатерина Леонидовна.
Невооружённым глазом заметно, как местные власти в ДФО прикладывают все силы, чтобы сделать Дальний Восток по-настоящему процветающим регионом. Открываются новые производства, строится новое комфортное жильё, вводятся различные программы поддержки. Если говорить про качество среды, то в активной фазе находится реализация мастер-планов, благодаря чему города макрорегиона должны преобразиться и стать комфортнее для населения. Всё это стимулирует людей оставаться здесь и привлекает новых жителей.