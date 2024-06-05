Жаркую погоду с градом и ливнями пообещали жителям Башкирии в ближайшие дни

Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. Как рассказали синоптики республиканского гидрометцентра, в регионе установилась жаркая погода, которая принесла с собой и опасные явления.
Так, в четверг, 6 июня, метеорологи прогнозируют дожди, ночью местами грозы, днем локально град, местами шквалистый ветер.
— Температура воздуха ночью +13,+18°, днем +23,+28°, — добавили синоптики.
Характер погоды не изменится и в конце рабочей недели, 7 июня. В пятницу ожидаются все те же неблагоприятные природные явления, а столбик термометра покажет +28 градусов днем.