На Ленинградском мосту в Омске открыли четыре полосы для проезда

На Ленинградском мосту открыли четыре полосы для проезда. Это произошло сегодня, 5 июня, с пяти часов утра. В каждом направлении движения заработали две полосы, крайние — пока остаются закрытыми для проезда.
Однако в таком режиме мост будет функционировать всего несколько дней. На следующей неделе он будет полностью закрыт. Это необходимо, чтобы провести статические и динамические испытания мостовых конструкций под нагрузкой. Их выполнят специалисты СибАДИ. Они проверят качественные и количественные характеристики пролётного строения, опор, мостового полотна, барьерного и перильного ограждений, асфальтового покрытия, освещения. Точные сроки пока не названы.
Напомним, что полностью мост откроется 12 июня. Ремонт выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы на объекте ведёт ООО «СтройТраст». После завершения ремонта срок эксплуатации моста будет продлён до 100 лет.