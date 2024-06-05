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На Ленинградском мосту в Омске открыли четыре полосы для проезда

Закрытыми остались только крайние полосы.

Источник: Om1.ru

На Ленинградском мосту открыли четыре полосы для проезда. Это произошло сегодня, 5 июня, с пяти часов утра. В каждом направлении движения заработали две полосы, крайние — пока остаются закрытыми для проезда.

Однако в таком режиме мост будет функционировать всего несколько дней. На следующей неделе он будет полностью закрыт. Это необходимо, чтобы провести статические и динамические испытания мостовых конструкций под нагрузкой. Их выполнят специалисты СибАДИ. Они проверят качественные и количественные характеристики пролётного строения, опор, мостового полотна, барьерного и перильного ограждений, асфальтового покрытия, освещения. Точные сроки пока не названы.

Напомним, что полностью мост откроется 12 июня. Ремонт выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы на объекте ведёт ООО «СтройТраст». После завершения ремонта срок эксплуатации моста будет продлён до 100 лет.