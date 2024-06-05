На Ленинградском мосту в Омске открыли четыре полосы для проезда

Однако в таком режиме мост будет функционировать всего несколько дней. На следующей неделе он будет полностью закрыт. Это необходимо, чтобы провести статические и динамические испытания мостовых конструкций под нагрузкой. Их выполнят специалисты СибАДИ. Они проверят качественные и количественные характеристики пролётного строения, опор, мостового полотна, барьерного и перильного ограждений, асфальтового покрытия, освещения. Точные сроки пока не названы.