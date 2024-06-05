Один из предстоящих выходных в Приморье выдастся теплым — прогноз

В предстоящие выходные погода в Приморье обещает быть разнообразной, сообщает ИА PrimaMedia. Такие данные озвучили синоптики Примгидромета.
Так, по данным метеослужбы, в субботу, 8 июня, гребень тихоокеанского антициклона обусловит теплую, без существенных осадков погоду. Температура воздуха ночью +9…+16 °С, днем +20…+28 °С, на побережье +13…+19 °С.
В воскресенье, 9 июня, синоптическая ситуация изменится: Приморье окажется под воздействием циклона и его фронтальных разделов. Ночью местами начнется дождь, днем охватит всю территорию. Местами прогремят грозы. Минимальная температура останется на уровне предыдущей ночи, а максимальная станет на 1−5 градусов ниже субботней.
Во Владивостоке в предстоящий уикэнд без существенных осадков, туман, ослабевающий днем. Температура воздуха в ночные часы +11…+13 °С, днем столбики термометров поднимутся до +15…+18 °С.
В воскресенье с утра в дальневосточной столице начнется дождь, ночная температура относительно субботы почти не изменится, дневная понизится на 2−3 градуса.