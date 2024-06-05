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Один из предстоящих выходных в Приморье выдастся теплым — прогноз

Синоптики озвучили данные на уикэнд.

Сейчас в Вашингтоне: +24° 3 м/с 74% 759 мм рт. ст. +21°
Источник: PrimaMedia.ru

В предстоящие выходные погода в Приморье обещает быть разнообразной, сообщает ИА PrimaMedia. Такие данные озвучили синоптики Примгидромета.

Так, по данным метеослужбы, в субботу, 8 июня, гребень тихоокеанского антициклона обусловит теплую, без существенных осадков погоду. Температура воздуха ночью +9…+16 °С, днем +20…+28 °С, на побережье +13…+19 °С.

В воскресенье, 9 июня, синоптическая ситуация изменится: Приморье окажется под воздействием циклона и его фронтальных разделов. Ночью местами начнется дождь, днем охватит всю территорию. Местами прогремят грозы. Минимальная температура останется на уровне предыдущей ночи, а максимальная станет на 1−5 градусов ниже субботней.

Во Владивостоке в предстоящий уикэнд без существенных осадков, туман, ослабевающий днем. Температура воздуха в ночные часы +11…+13 °С, днем столбики термометров поднимутся до +15…+18 °С.

В воскресенье с утра в дальневосточной столице начнется дождь, ночная температура относительно субботы почти не изменится, дневная понизится на 2−3 градуса.