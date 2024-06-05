Один из предстоящих выходных в Приморье выдастся теплым — прогноз

В воскресенье, 9 июня, синоптическая ситуация изменится: Приморье окажется под воздействием циклона и его фронтальных разделов. Ночью местами начнется дождь, днем охватит всю территорию. Местами прогремят грозы. Минимальная температура останется на уровне предыдущей ночи, а максимальная станет на 1−5 градусов ниже субботней.