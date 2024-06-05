В Челябинске составили список самых опасных для купания мест

Жителей Челябинска пообещали штрафовать за купание в запрещенных местах. Заплатить за нарушение придется от 500 до 2 тыс. рублей.
В городском управлении безопасности уточнили, что нырять или просто заходить в воду нельзя в карьерах. Такое купание может не только обернуться финансовыми потерями, но и стоить жизни. Дело в том, что у карьеров есть сразу несколько неприятных свойств.
Под водой могут скрываться выступы скал, температура воды резко отличается на поверхности и в глубине, а со дна карьера часто бьют ледяные ключи, это приводит к образованию водоворотов, способных утянуть человека на глубину.
«Высокие обрывистые берега и крутые склоны не только над водой, но и под водой, могут осыпаться и утянуть вас», — добавляют в УБЖ.
В Челябинске запрещено купаться в шести карьерах:
- «Шершневский Каменный карьер» (Челябинский городской бор, поселок Шершневские Каменные Карьеры);
- «Голубой» (поселок Уфимские Каменные Карьеры, юго-восточная часть Челябинского городского бора);
- «Изумрудный» (юго-западная часть Челябинского городского бора);
- «Сопливчик» (Челябинский городской бор, возле ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн»);
- карьер в микрорайоне Градский Прииск;
- карьер в районе улицы Байкальской и гаражно-строительных кооперативов № 502 и № 504.
Вместо карьеров челябинцам советуют отдыхать на озерах. Там в этом сезоне оборудовали 19 пляжей, в том числе девять бесплатных. На всех дежурят матросы-спасатели.