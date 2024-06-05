В Волгограде открытие пляжного сезона запланировано на 15 июня

Планируется, что в Волгограде откроют 3 пляжа: в районе полуострова Сарептский в Красноармейском районе, возле пос. Нижний Тракторный в Тракторозаводском районе и на о. Сарпинском в Кировском районе. Купание в этих местах будет официально разрешено.