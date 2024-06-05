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В Волгограде открытие пляжного сезона запланировано на 15 июня

Для местных жителей и гостей города оборудуют 4 места для организованного отдыха у воды.

Планируется, что в Волгограде откроют 3 пляжа: в районе полуострова Сарептский в Красноармейском районе, возле пос. Нижний Тракторный в Тракторозаводском районе и на о. Сарпинском в Кировском районе. Купание в этих местах будет официально разрешено.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, на Тулака в Советском районе обустроят еще одно место для отдыха у воды, но без возможности купания.

В областном центре купальный сезон стартует 15 июня, завершится он 15 сентября.

В мэрии сообщили, что решение о дате открытия мест отдыха у воды принимается в соответствии с гидрологической обстановкой и разрешениями, выдаваемыми органами Роспотребнадзора на основе результатов анализа проб песка и воды.

туризм и отдых