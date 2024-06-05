«Растворитель был в обычной бутылке»: врач, спасший малышку в коме, обратился к родителям

Пару дней назад бригада скорой во Владивостоке умчала на пугающий вызов — в микрорайоне Седанка трехлетняя девочка выпила растворитель, из-за чего впала в кому. Сотрудники описали маневры водителя спецтранспорта как повороты пилота гоночного болида. За рулем был Александр Давиденко. Ему благодарны все коллеги и, конечно, родители: спасибо, что успел!
На помощь малютке буквально «вылетела» реанимационная бригада в составе медсестры-анестезиста Светланы Егоровой, медбрата-анестезиста Валерия Червяткина и врача анестезиолога-реаниматолога Глеба Кана. За 16 минут после тревожного вызова медработники оказались у нужного дома. «Комсомолка» побеседовала с одним из героев -Глебом Викторовичем.
Водительская солидарность
От станции Океанской (почти сердца краевой столицы) до пригорода Владивостока путь не близкий. Пробки, раздраженные водители — как часто бывает, скорая в этом случае вновь столкнулась с кошмаром автомобилизированного города. Глеб признается, что на все тяжелые случаи приходится ездить довольно быстро, поэтому у рулевых должен быть, так сказать, талант:
«Машина Ford Transit у нас не маленькая, и умудряться лавировать в узком потоке машин еще надо уметь. Водители все в нашей бригаде достойные, поэтому накладок никогда не было, хотя пробки на Некрасовском путепроводе никто не отменял. Частые вызовы: ДТП, падения с высоты, инфаркты, инсульты. Детки же становится пациентами при отравлениях, судорогах, острой ангине».
Конечно, чаще всего рулевые спокойно пропускают машину скорой, однако неприятные случаи тоже не редки. Бывает, водители музыку включат и ничего не слышат, в зеркала не смотрят.
Эмоции — на второй план
Прибыв на звонок встревоженных родителей за 16 минут, медики увидели девочку без сознания. Пара пояснила, что это произошло примерно через пять минут после глотка растворителя. Тогда мысли Глеба, как он пояснил «КП», были только о спасении ребенка и работе.
«Я в этой деятельности уже давно, поэтому эмоции отодвигаются на второй план, а уходя с работы, стараюсь забывать о том, что пережил».
Учитывая тяжелое состояние ребенка, реаниматологи скорой помощи промыли маленькой пациентке желудок, перевели на искусственную вентиляцию легких и доставили в Тысячекоечную больницу.
Но как это вышло? Недоглядели родители? Позже это удалось выяснить. Подобный случай, который произошел с трехлетней малышкой, как пояснил врач, далеко не рядовой — даже редкий. Конечно, медик всегда готов к каждому вызову, связанному с отравлением ребенка:
«То таблетки могут съесть, то выпить опасные жидкости. В данном случае растворитель стоял в бутылке из-под воды, так что тут и ребенок постарше мог бы ошибиться. Но дело не в том, в каком сосуде хранилась жидкость…, — тон врача сменился на предостерегающий, -когда в семье есть маленькие дети, все лекарства, едкие вещества и даже банальные капли в нос надо либо где-то запирать, либо ставить высоко. Некоторые таких вещей не понимают, а ведь порой все может закончиться не только потерей сознания, но и инвалидностью или летальным исходом».
Как поделился врач, последствия от приема опасных жидкостей могут быть серьезными: нарушение дыхания, нервной системы или почек.
«Все зависит от самого растворителя. Возьмем, к примеру, уксусную кислоту, которая есть у многих. 70% ребенок вряд ли выпьет из-за запаха, а вот 9% может. При определенном количестве кислота может вызвать гемолиз — это когда распадаются эритроциты, а когда частички становятся меньше него самого, они забивают мышечные каналы, в итоге почки либо начинают плохо работать, либо их и вовсе можно лишиться».
К счастью, малышку выписали. Предварительно известно, что страшных патологий удалось избежать.
«Девочка пришла в сознание на третьи сутки — восстановилось дыхание, сердечная деятельность, обменные процессы. Последующие лечебные мероприятия привели к полному выздоровлению. Маленькая пациентка выписана домой в удовлетворительном состоянии», — рассказал врач токсиколог-реаниматолог «ВКБ№ 2» Виктор Сорокин.
Такая профессия!
Как поделился Глеб Викторович, стать анестезиологом-реаниматологом он мечтал еще со школы. Начал задумывать об этом в шестом классе. В скорой он работает с 2007 года, а вот желанную должность получил в 2009 году, так что опыт большой.
На самом деле, СММП Владивостока часто рассказывает об отличившихся медиках. И имя Глеба Викторовича, а также его коллег, мелькают с завидной частотой. Еще в апреле, например, реанимационная бригада помогла мужчине, которого ударило током:
«На вызов отправилась бригада в составе анестезиолога-реаниматолога Глеба Кана, медицинской сестры-анестезиста Светланы Егоровой и медицинского брата-анестезиста Валерия Червяткина. Благодаря мастерству водителя СМП Сергея Катаева, на месте медики были уже спустя 17 минут».
И это — лишь одно из упоминаний.
Дорогие читатели, помните о героях без плащей. Дорогие водители, будьте внимательны на дорогах. Родители, напоминаем: пожалуйста, прислушивайтесь к рекомендациям медиков.