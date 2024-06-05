«Растворитель был в обычной бутылке»: врач, спасший малышку в коме, обратился к родителям

«То таблетки могут съесть, то выпить опасные жидкости. В данном случае растворитель стоял в бутылке из-под воды, так что тут и ребенок постарше мог бы ошибиться. Но дело не в том, в каком сосуде хранилась жидкость…, — тон врача сменился на предостерегающий, -когда в семье есть маленькие дети, все лекарства, едкие вещества и даже банальные капли в нос надо либо где-то запирать, либо ставить высоко. Некоторые таких вещей не понимают, а ведь порой все может закончиться не только потерей сознания, но и инвалидностью или летальным исходом».