Приморская ветлаборатория выявила остатки опасных лекарств в партии меда

Напомним, в Приморье Россельхознадзор принял решение отменить ввоз партии зараженного картофеля из Китая. В продукции был обнаружен карантинный объект. Кроме того, ведомство обнаружило нарушения при ввозе партии креветок ваннамей из Вьетнама на территорию РФ.



