Приморская ветлаборатория выявила остатки опасных лекарств в партии меда

Приморская межобластная ветеринарная лаборатория в рамках контроля за качеством и безопасностью экспортной продукции провела анализ проб гречишного меда из Хабаровского края. Исследование показало присутствие антибиотика метронидазола в продукции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Пробы были взяты в Уссурийске. Анализ меда по 40 параметрам выявил недопустимое содержание антибиотика.
«Одним из источников загрязнения мёда является проведение лечебно-профилактических обработок пчёл лекарственными препаратами», — сообщили в ведомстве.
Специалисты предупреждают, что употребление такой продукции может спровоцировать аллергическую реакцию и снизить чувствительность к антибиотикам.
Информация о нарушении уже передана соответствующим органам. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора направляет письмо производителю с результатами исследований для предотвращения распространения небезопасной продукции.
Напомним, в Приморье Россельхознадзор принял решение отменить ввоз партии зараженного картофеля из Китая. В продукции был обнаружен карантинный объект. Кроме того, ведомство обнаружило нарушения при ввозе партии креветок ваннамей из Вьетнама на территорию РФ.