Энергетики подготовились к шквалистому ветру в Воронеже

В связи с предупреждением о неблагоприятной погоде, специалисты «Воронежэнерго» перешли на усиленный режим работы. С последствиям непогоды готовы бороться 150 бригад энергетиков — это 462 специалиста и 146 единиц спецтехники. В распоряжении филиала Россети Центр имеется 53 резервных источника электроснабжения. Они могут понадобится для обеспечения электроэнергией детских садов, больниц и других социально значимых объектов.