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Энергетики подготовились к шквалистому ветру в Воронеже

Сегодня в среду, 5 июня, метеорологи спрогнозировали в Воронежской области усиление ветра до 24 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: +22° 3 м/с 88% 758 мм рт. ст. +21°

Также на территории региона ожидаются дожди и грозы. При шквалистом ветре такой большой скорости возможны обрывы проводов, падение ветхих деревьев и неустойчивых конструкций на электросети.

В связи с предупреждением о неблагоприятной погоде, специалисты «Воронежэнерго» перешли на усиленный режим работы. С последствиям непогоды готовы бороться 150 бригад энергетиков — это 462 специалиста и 146 единиц спецтехники. В распоряжении филиала Россети Центр имеется 53 резервных источника электроснабжения. Они могут понадобится для обеспечения электроэнергией детских садов, больниц и других социально значимых объектов.

Об отсутствии электричества необходимо сообщать по телефону 8−800−220−0−220.