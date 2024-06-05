Энергетики подготовились к шквалистому ветру в Воронеже

Также на территории региона ожидаются дожди и грозы. При шквалистом ветре такой большой скорости возможны обрывы проводов, падение ветхих деревьев и неустойчивых конструкций на электросети.
В связи с предупреждением о неблагоприятной погоде, специалисты «Воронежэнерго» перешли на усиленный режим работы. С последствиям непогоды готовы бороться 150 бригад энергетиков — это 462 специалиста и 146 единиц спецтехники. В распоряжении филиала Россети Центр имеется 53 резервных источника электроснабжения. Они могут понадобится для обеспечения электроэнергией детских садов, больниц и других социально значимых объектов.
Об отсутствии электричества необходимо сообщать по телефону 8−800−220−0−220.