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Грозы и сильные ливни ожидаются в Беларуси в среду

Из-за гроз и ливней, которые ожидаются утром и днем на большей части территории страны, синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

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Источник: Reuters

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Грозы и местами сильные ливни ожидаются на большей части территории Беларуси в среду, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди и прогремят грозы, местами прогнозируются сильные ливни. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Дневная температура воздуха составит +20…+26°С.

Из-за погодных условий Белгидромет объявил на сегодня оранжевый уровень опасности.

МЧС в свою очередь предупреждают, что грозы и порывистый ветер могут привести к повреждению и обрыву линий связи и электропередач, нарушению электроснабжения. Грозы также могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Сильные ливни могут вызвать подтопления отдельных домов, хозпостроек и автодорог местного значения.