Грозы и сильные ливни ожидаются в Беларуси в среду

МЧС в свою очередь предупреждают, что грозы и порывистый ветер могут привести к повреждению и обрыву линий связи и электропередач, нарушению электроснабжения. Грозы также могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Сильные ливни могут вызвать подтопления отдельных домов, хозпостроек и автодорог местного значения.