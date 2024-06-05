Грозы и сильные ливни ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Грозы и местами сильные ливни ожидаются на большей части территории Беларуси в среду, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди и прогремят грозы, местами прогнозируются сильные ливни. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит +20…+26°С.
Из-за погодных условий Белгидромет объявил на сегодня оранжевый уровень опасности.
МЧС в свою очередь предупреждают, что грозы и порывистый ветер могут привести к повреждению и обрыву линий связи и электропередач, нарушению электроснабжения. Грозы также могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Сильные ливни могут вызвать подтопления отдельных домов, хозпостроек и автодорог местного значения.