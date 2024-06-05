Рустам Минниханов встретился в Москве с патриархом Кириллом

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился в Москве с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Также на встрече был митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Руководитель республики выразил патриарху благодарность за внимание к Татарстану. Как отметил Минниханов, в Татарстане предпринимают все, чтобы сохранить традиционные ценности, мир и согласие.
Патриарх Кирилл рассказал, что всегда с теплотой вспоминает свои визиты в Татарстан и дал высокую оценку работе, которую ведет руководство республики для сохранения межнационального мира и согласия.