Челябинцы запечатлели необычный «морской» закат на Шершнях

Многообразие красок заката во вторник будто помогало переместиться в южные широты. Из минусов — обилие комаров.
— Комарья… В шортах все ноги съели, — признался Антон Иванов.
До моря с его великолепными видами и волнами из Челябинска далеко, но, как оказалось, чудесные «морские» пейзажи можно запечатлеть и в черте города. Это посчастливилось корреспондентам «Пчелы» накануне, 4 июня, на Шершнёвском водохранилище.
Многообразие красок заката во вторник будто помогало переместиться в южные широты. Из минусов — обилие комаров.
— Комарья… В шортах все ноги съели, — признался Антон Иванов.