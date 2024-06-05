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Челябинцы запечатлели необычный «морской» закат на Шершнях

До моря с его великолепными видами и волнами из Челябинска далеко, но, как оказалось, чудесные «морские» пейзажи можно запечатлеть и в черте города. Это посчастливилось корреспондентам «Пчелы» накануне, 4 июня, на Шершнёвском водохранилище.

Источник: Pchela.News

Многообразие красок заката во вторник будто помогало переместиться в южные широты. Из минусов — обилие комаров.

— Комарья… В шортах все ноги съели, — признался Антон Иванов.