Челябинцы запечатлели необычный «морской» закат на Шершнях

До моря с его великолепными видами и волнами из Челябинска далеко, но, как оказалось, чудесные «морские» пейзажи можно запечатлеть и в черте города. Это посчастливилось корреспондентам «Пчелы» накануне, 4 июня, на Шершнёвском водохранилище.