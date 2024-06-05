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В Омске из-за Курбан-Байрама перекроют две улицы

В Омске в следующее воскресенье, 16 июня, перекроют движение на двух улицах.

Источник: Соцсети

В Омске в следующее воскресенье, 16 июня, перекроют движение на двух улицах. Как сообщил градоначальник Сергей Шелест в своём телеграм-канале, это связано с празднованием Курбан-Байрама.

С 6:00 до 11:00 движение всех видов транспорта будет запрещено на 19-й и 20-й Линии на участке от улицы Лермонтова до 10-летия Октября.

Кроме того с 5:30 до 11:00 нельзя будет парковаться на территории, прилегающей к Соборной мечети.

Омичей и гостей города просят помнить об этом при планировании поездок.

Напомним, что со среды, 5 июня, на Ленинградском мосту откроют четыре полосы из шести. А на следующей неделе, во время испытаний моста на прочность, он будет полностью закрыт.