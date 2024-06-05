Назван топ-5 целей, на которые копят казанцы

Опрошенные младше 34 лет чаще копят на приобретение недвижимости, машины, брендовых вещей, открытие бизнеса. Граждане старше 45 лет — «на черный день». При этом сторонников стратегии «не трать все, что заработал» больше среди старшего поколения, чем среди молодежи.