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В Краснодаре с 1 июля на нескольких улицах запретят остановку и стоянку машин

С 1 июля на четырех участках улиц в Краснодаре введут запрет на остановку и стоянку транспортных средств. Об этом предупредили в мэрии.

Ограничения будут действовать: по ул. Красных Партизан — на участке от ул. Тургенева до ул. Академика Трубилина; по ул. Рылеева — на участке от ул. Аэродромной до ул. Севастопольской; по нечетной стороне ул. 70-летия Октября — на участке от ул. Генерала Шифрина до бульвара Клары Лучко и по ул. Гимназической в районе здания № 36.

На этих участках установят дорожные знаки о запрете парковки. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии Краснодара пояснили, что введение ограничений связано с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения. Вторая причина — исключение стоянки машин на проезжей части, которые могут мешать другим участникам дорожного движения.