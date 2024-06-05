В Краснодаре с 1 июля на нескольких улицах запретят остановку и стоянку машин

Ограничения будут действовать: по ул. Красных Партизан — на участке от ул. Тургенева до ул. Академика Трубилина; по ул. Рылеева — на участке от ул. Аэродромной до ул. Севастопольской; по нечетной стороне ул. 70-летия Октября — на участке от ул. Генерала Шифрина до бульвара Клары Лучко и по ул. Гимназической в районе здания № 36.