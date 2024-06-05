В Калачинске заработал завод по переработке льна

В Калачинске вновь заработал завод по переработке льна. Предприятие возобновило работу после многолетнего простоя. Об этом в своем телеграмм канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.
"Сейчас на предприятии работает 90 человек, а уже к декабрю количество сотрудников завода планируют увеличить до 200. Инвестор готов вложить в предприятие более 600 млн рублей, — рассказал он.
Как отметил глава региона, возрождение завода позволит наладить в регионе уникальное производство по переработке льна-долгунца. С его запуском в регионе возобновится замкнутый технологический цикл от выращивания и первичной переработки льна-долгунца до выпуска конечной продукции.