Гроза, жара и ветер. Узгидромет рассказал о погоде на сегодня

Сегодня по Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Лишь по областям Ферганской долины во второй половине дня и к вечеру по Ташкентской, Самаркандской областям местами возможны небольшой кратковременный дождь и гроза.
Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура составит 30−35 градусов.
В столице переменная облачность, к вечеру возможны небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 3−8 метров в секунду, к вечеру возможно усиление до 12−15 метров в секунду. Температура 32−34 градусов.
По горным районам республики — переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, возможно усиление до 15−20 метров в секунду. Температура 17−22 градусов.