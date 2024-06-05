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Гроза, жара и ветер. Узгидромет рассказал о погоде на сегодня

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Синоптики предупредили узбекистанцев о вечерних дождях и грозах, возможных после спада сегодняшней дневной жары, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Вашингтоне: +24° 3 м/с 74% 759 мм рт. ст. +21°

Сегодня по Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Лишь по областям Ферганской долины во второй половине дня и к вечеру по Ташкентской, Самаркандской областям местами возможны небольшой кратковременный дождь и гроза.

Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура составит 30−35 градусов.

В столице переменная облачность, к вечеру возможны небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 3−8 метров в секунду, к вечеру возможно усиление до 12−15 метров в секунду. Температура 32−34 градусов.

По горным районам республики — переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, возможно усиление до 15−20 метров в секунду. Температура 17−22 градусов.