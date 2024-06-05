Гроза, жара и ветер. Узгидромет рассказал о погоде на сегодня

Сегодня по Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Лишь по областям Ферганской долины во второй половине дня и к вечеру по Ташкентской, Самаркандской областям местами возможны небольшой кратковременный дождь и гроза.