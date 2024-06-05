Два вуза Узбекистана впервые вошли в список лучших в мире по версии британской QS

Напомним, что в конце прошлого года ирригационный институт и Национальный университет Узбекистана также впервые вошли в престижный мировой рейтинг лучших вузов мира в области достижения целей устойчивого развития 2024 года — QS Sustainability Rankings 2024. Кроме них в списке — Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова.