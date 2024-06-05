Два вуза Узбекистана впервые вошли в список лучших в мире по версии британской QS

Престижное международное рейтинговое агентство Великобритании объявило результаты рейтинга лучших университетов мира — QS World University Rankings-2025, который включает 1 500 вузов из более 100 стран.
Впервые в этом рейтинге оказались два вуза Узбекистана — Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» (ТИИИМСХ) занял 547 место, а Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека — 781−790.
Кроме того, ТИИИМСХ вошел в тройку лучших вузов Центральной Азии по показателю «Академическая репутация», а Национальный университет Узбекистана — в топ-200 по показателю «Доля иностранных преподавателей» и занял второе место среди вузов региона.
Для справки. QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям — академической репутации (40%), соотношению численности преподавательского состава и студентов (20%), индексу цитируемости (20%), репутации среди работодателей (10%), доле иностранных студентов (5%) и иностранных преподавателей (5%).
Первую позицию в рейтинге этого года занял Массачусетский технологический институт, вторую — Имперский колледж Лондона. Кроме них в первой десятке — Гарвардский и Стэнфордский университеты, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Национальный университет Сингапура, Университетский колледж Лондона и Калифорнийский технологический институт.
Напомним, что в конце прошлого года ирригационный институт и Национальный университет Узбекистана также впервые вошли в престижный мировой рейтинг лучших вузов мира в области достижения целей устойчивого развития 2024 года — QS Sustainability Rankings 2024. Кроме них в списке — Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова.