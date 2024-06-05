Задержан кузбасский предприниматель по подозрению в убийстве медвежат

По данным полиции Кузбасса, силовики задержали 37-летнего предпринимателя Алексея Токаря в пгт. Промышленная. Ранее его объявили в розыск.
Предпринимателя подозревают в использовании медвежат для притравки собак на частной территории (своей автостоянки) и в их убийстве — после того, как местные жители подняли шум, туши мёртвых животных нашли на свалке недалеко от дома Токаря.
По месту его регистрации и проживания правоохранители провели обыски и изъяли 11 единиц охотничьих ружей, зарегистрированных в установленном порядке, и большое количество боеприпасов.
Сейчас в регионе разбираются, откуда на свалке взялись тела животных. Сам Алексей Токарь рассказывал kuzbass.aif.ru, что медведей ему на стоянку временно привезли алтайцы, а потом якобы забрали и что к смерти животных он не причастен. Мы подробнее разбирались в этой ситуации.