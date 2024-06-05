Задержан кузбасский предприниматель по подозрению в убийстве медвежат

Сейчас в регионе разбираются, откуда на свалке взялись тела животных. Сам Алексей Токарь рассказывал kuzbass.aif.ru, что медведей ему на стоянку временно привезли алтайцы, а потом якобы забрали и что к смерти животных он не причастен. Мы подробнее разбирались в этой ситуации.