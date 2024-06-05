В Пермском крае 12 июня отменят движение нескольких электричек

Пермская пригородная компания сообщила о временной отмене движения нескольких пригородных поездов в общероссийский выходной день 12 июня.
В День России не будут курсировать поезда: № 6025 «Пермь-2 — Менделеево», № 6026 «Менделеево — Пермь-2», № 7196 «Пермь-2 — Кишерть», № 6171 «Кишерть — Верещагино», № 6191 «Кукуштан — Пермь-2», № 6935 «Чусовская — Рассоленко» и № 6932 «Рассоленко — Чусовская».
Кроме того, на несколько дней временно отменяют движение пригородного поезда № 6124 «Пермь-2 — Левшино» отправлением со станции «Пермь-2» — 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 июня и 2, 3, 5, 6 июля.