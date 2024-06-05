В Пермском крае 12 июня отменят движение нескольких электричек

Кроме того, на несколько дней временно отменяют движение пригородного поезда № 6124 «Пермь-2 — Левшино» отправлением со станции «Пермь-2» — 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 июня и 2, 3, 5, 6 июля.