Воронежский пасечник рассказал, почему гибнут пчелы

Очень важна в этом отношении роль СМИ. Простая переориентация сознания человека на потребление натуральных продуктов пчеловодства сохранит здоровье и долголетие. Моему деду, вернувшемуся с Великой Отечественной войны, врачи поставили первую группу инвалидности и дали прогноз — один год жизни. Однако благодаря пчёлам он не только восстановился, но и прожил ещё 42 года. У меня был случай, когда традиционная медицина оказалась бессильна, а помог лучший в мире естественный антибиотик — прополис. Поэтому я считаю себя должником пчёл, так как они продлили жизнь близкого мне человека и сохранили мою. Плачỳ тем, что уже более 10 лет отдаю себя работе в общественных организациях пчеловодов на региональном и федеральном уровне, а также движению «Пчёлы и дети за жизнь на планете».