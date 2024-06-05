В Сочи 9 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В мэрии Сочи озвучили имена первых стобалльников по результатам ЕГЭ. На данный момент насчитывается девять выпускников, показавших наивысший результат.
«Мы рады, что уже первые поступившие результаты подтверждают высокий уровень подготовки сочинских школьников. Поздравляем стобалльников и их учителей, ждем не менее приятных итогов по остальным дисциплинам ЕГЭ», — сказала начальник управления по образованию и науке мэрии курорта Ольга Медведева.
100 баллов в Сочи набрали София Костенко, Арина Ананьева, Александра Кулига, Милена Храбан, Павел Булгаков, Алана Пилипенко, Виктория Чибисова, Полина Бандурина и Виктория Чернова.
Список составлен по данным протокола проверки экзаменов от 23 мая по таким дисциплинам, как химия, география и литература.