В Сочи 9 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

«Мы рады, что уже первые поступившие результаты подтверждают высокий уровень подготовки сочинских школьников. Поздравляем стобалльников и их учителей, ждем не менее приятных итогов по остальным дисциплинам ЕГЭ», — сказала начальник управления по образованию и науке мэрии курорта Ольга Медведева.