Жительница Приморья разоблачила обратную сторону отдыха в Сочи: местные ненавидят и пытаются «обуть»

По словам девушки, отдых на юге России может себе позволить не каждый. Стоимость и сложность путешествия из восточных регионов в Сочи становятся тем значительным фактором, который многие приморцы учитывают при планировании отпуска. Половина бюджета может быть поглощена затратами дорогу, что само по себе уже делает отдых на курорте Краснодарского края более дорогим.