Жительница Приморья разоблачила обратную сторону отдыха в Сочи: местные ненавидят и пытаются «обуть»

«Для меня, как для дальневосточника, выбор очевиден, только Приморье! В Сочи сервис только в отелях, да и то через силу, в остальном ощущение что местные тебя ненавидят типа понаехали тут! И все пытаются тебя “обуть”, это прям национальная черта сочинцев», — пишет жительница Приморского края.
По словам девушки, отдых на юге России может себе позволить не каждый. Стоимость и сложность путешествия из восточных регионов в Сочи становятся тем значительным фактором, который многие приморцы учитывают при планировании отпуска. Половина бюджета может быть поглощена затратами дорогу, что само по себе уже делает отдых на курорте Краснодарского края более дорогим.
Второй фактор — огромные толпы туристов на пляжах Сочи, которые, безусловно, существенно обогащают экономику региона и дают мощный толчок для развития туризма.
Владивосток, в свою очередь, предлагает более спокойный отдых с меньшими толпами людей и меньшими затратами.
Также девушка отметила, что несмотря на множество развлекательных объектов и развитой инфраструктуры, оставшихся после Олимпийских игр, кулинарное разнообразие в Сочи не всегда удовлетворяет требования привередливых приморцев, которые привыкли к высокому качеству продуктов и разнообразию предложений.
«Знакомые в прошлом году ездили в Сочи, рассказывали, как им подали гребешок, больше похожий на древесный гриб и красную икру размером чуть больше икры летучей рыбы. Их 10-летний ребенок скривился и сказал, что он такое есть не будет», — продолжает рассказ жительница Приморья.
«В общем если из прекрасного, комфортного отеля не выходить, то все ок», — резюмировала она.
Туристка заявила, что в противовес этому Приморье предлагает отличную еду из разных уголков мира, уникальные виды и «чистое живое море».
Ранее «ФедералПресс» представлял мнение другой стороны в вечном споре «Краснодарский край или Приморье». Владельцы гостиниц и баз отдыха пояснили, почему отдых в Приморском крае обойдется туристу дороже и неприятнее.