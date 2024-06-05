Запретов на посещение лесов становится меньше в Беларуси

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Запреты на посещение лесных массивов действуют только в двух районах Беларуси, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства республики.
В частности, закрытыми считаются Могилевский район и Житковичский Гомельской области. Все они окрашены на карте лесного ведомства красным цветом, это значит, что там до сих пор действует четвертый класс пожарной опасности и там строго запрещено ходить в лес.
Помимо этого, есть и регионы с ограничениями — их становится больше. Так, если во вторник в Гомельской и Могилевской областях таких районов не было, то сегодня их 5 и 3 соответственно.
В Гомельской области ограничения на посещение лесов теперь действуют в Ельском, Калинковичском, Мозырском, Наровлянском и Речицком, а в Могилевской области — в Славгородском, Чериковском и Шкловском.
В Гродненской области также в 10 районах действуют ограничения — это Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Гродненский, Зельвенский, Лидский, Мостовский, Свислочский, Слонимский и Щучинский.
В Минской области тоже 10 районов окрашены на карте желтым цветом, то есть там действуют ограничения на посещение лесов. Это Вилейский, Воложинский, Клецкий, Копыльский, Логойский, Молодечненский, Несвижский, Слуцкий, Солигорский и Стародорожский районы.
Четыре района с ограничениями в Брестской области: Ивановский, Лунинецкий, Пинский и Столинский.
В Витебской области только один район — Витебский — окрашен на карте лесного ведомства желтым цветом, то есть там до сих пор сохраняется третий класс пожарной опасности. Остальные районы страны считаются полностью открытыми.
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.
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