Участник СВО в Кузбассе выплатил 1,4 млн алиментов к совершеннолетию сына

Мужчина должен был выплачивать деньги на содержание ребёнка, однако свои обязательства исполнял нерегулярно. В итоге к 18-летию сына у мужчины накопился долг 1,4 млн. руб. Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, а также тяжинца привлекли к административной ответственности.