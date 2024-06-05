Участник СВО в Кузбассе выплатил 1,4 млн алиментов к совершеннолетию сына

Как сообщают судебные приставы, участник специальной военной операции из Тяжина оплатил 1,4 млн. руб. задолженности по алиментам перед совершеннолетием сына.
Мужчина должен был выплачивать деньги на содержание ребёнка, однако свои обязательства исполнял нерегулярно. В итоге к 18-летию сына у мужчины накопился долг 1,4 млн. руб. Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, а также тяжинца привлекли к административной ответственности.
В июне прошлого года мужчина заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО. Пристав направил постановление об обращении взыскания на зарплату должника, и средства списывались ежемесячно, пока должник служил. Прибыв домой в отпуск, мужчина решил погасить оставшийся долг перед сыном в полном объёме.