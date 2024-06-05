Дорогу к домам в селе под Иркутском хотят застроить

Жителям улицы Баянова в деревне Куда под Иркутском приходится ездить домой по частной земле, которую скоро застроят. Как люди тогда будут попадать домой — непонятно. Подробности в материале irk.aif.ru.
Домой огородами
«У нас есть разрешение на строительство, домам присвоены адреса, имеются все документы, положенные по закону. А вот дороги — нет и не понятно, будет ли, — рассказывает Наталья Данчикова. — Ездим к своему жилью через огороды. С одной стороны, где улица Июльская, уже всё застроили. С другой пока проезд есть, но у этих участков тоже есть хозяева, скоро и их застроят. А там, где, по идее, должна быть дорога — забор и ворота».
Эта история началась ещё в девяностых. Наталья, как и почти все жители Куды, работала в колхозе «Путь Ильича», к тому моменту преобразованном в ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью. В 1998 предприятие ликвидировали, а его земли разделили между членами.
«Моей семье досталось 70 соток, — рассказывает женщина. — Делили все земли, в том числе дороги, поэтому договорились, что отдадим примерно по 10% земли на дороги общего пользования. Мы то, что положено, отдали, большинство тоже, но несколько семей отказались».
Теперь один из таких паёв, владелец которого отказался делиться с односельчанами, перекрывает проезд Наталье Данчиковой и её дочери, которая живёт в соседнем доме.
«Хозяин говорит: выкупайте. Но почему я должна выкупать, если свои обязательства отдать часть земли исполнила?! — возмущается Наталья. — К тому же я пенсионерка, у меня просто нет денег для выкупа!»
Женщина обращалась в Хомутовское муниципальное образование, в прокуратуру и в другие инстанции. Но все только разводят руками: частная собственность.
Обращайтесь в суд
«У нас нет оснований вмешиваться, — говорит заместитель главы Хомутовского МО Наталья Максименко. — Это будет нарушением прав собственников. Администрация ведёт переговоры с владельцами нескольких участков, но они не соглашаются пустить по своей земле дорогу».
Депутат Хомутовской думы Елена Федорова называет ситуацию тупиковой.
«Наталья Степановна приходила ко мне, собрала подписи других жителей. Я общалась с хозяевами участка, преграждающего проезд к улице Баянова, но они не готовы поступиться своим имуществом».
Прокуратура Иркутского района предложили местным властям установить над злополучным участком ограничение частной собственности, которое позволит жителям улицы Баянова ездить к своим домам. Так иногда делают, когда надо поставить на чьей-то земле опоры освещения или обеспечить проход через неё к общественным водоёмам.
Но использовать этот вариант можно, только если доказано, что нет других вариантов проезда. А в случае Натальи Данчиковой это, по мнению прокуратуры, не так. Ведь пока что сохраняется возможность попадать домой по стихийному проезду через тоже чьи-то, но ещё не застроенные участки.
Наталью Данчикова обратилась в «Народный фронт».
«Местная администрация проблему не решает. Мы обратились в Хомутовское МО, чтобы предоставили жителям нормальный проезд к домам», — прокомментировала ситуацию руководитель регионального отделения ОНФ Елена Зубун.
Каким будет ответ на это обращение, покажет время. А пока жители улицы Баянова уезжая утром на работу, не знают, смогут ли попасть вечером домой.