Дорогу к домам в селе под Иркутском хотят застроить

«У нас есть разрешение на строительство, домам присвоены адреса, имеются все документы, положенные по закону. А вот дороги — нет и не понятно, будет ли, — рассказывает Наталья Данчикова. — Ездим к своему жилью через огороды. С одной стороны, где улица Июльская, уже всё застроили. С другой пока проезд есть, но у этих участков тоже есть хозяева, скоро и их застроят. А там, где, по идее, должна быть дорога — забор и ворота».